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Noroeste do ES

Acidente entre motos termina em morte em São Gabriel da Palha

Motociclista chegou a ser atendido pelo Samu, mas morreu no local; segundo a PM, mulher que pilotava a outra moto fugiu do local
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

06 ago 2023 às 13:15

Publicado em 06 de Agosto de 2023 às 13:15

Um homem de 52 anos morreu após uma colisão entre duas motos no bairro Vila Comboni, em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de sábado (5). O nome da vítima não foi divulgado, mas a Polícia Militar informou que, ao chegar no local, o condutor ainda era atendido por uma equipe do Samu/192. No entanto, acabou morrendo ali mesmo.
Ainda segundo a PM, uma mulher pilotava a outra moto envolvida no acidente e fugiu do local. O nome dela também não foi divulgado.
Os dois veículos estavam com licenciamento atrasado e foram guinchados. O corpo do motociclista foi removido pela equipe de perícia da Polícia Civil e encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML). O caso seguirá sob investigação.

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