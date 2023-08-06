Acidente entre motos termina em morte em São Gabriel da Palha

Um homem de 52 anos morreu após uma colisão entre duas motos no bairro Vila Comboni, em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de sábado (5). O nome da vítima não foi divulgado, mas a Polícia Militar informou que, ao chegar no local, o condutor ainda era atendido por uma equipe do Samu/192. No entanto, acabou morrendo ali mesmo.