Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Carlos Lindenberg

Acidente entre moto e caminhão deixa dois feridos em Vila Velha

De acordo com informações da PM, duas pessoas estavam na moto quando o pneu traseiro furou, fazendo com que o condutor perdesse o controle e colidisse na traseira do caminhão

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 11:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2021 às 11:31
Data: 02/04/2020 - ES - VIla Velha - Pandemia coronavrus - Movimento de automveis na rodovia Carlos Lindenberg - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini
Acidente aconteceu na Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Vitor Jubini
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma moto e um caminhão na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (15). A colisão aconteceu na altura do bairro Cobilândia.
De acordo com informações da Polícia Militar, duas pessoas estavam na motocicleta seguindo no sentido Vila Velha - Vitória, quando o pneu traseiro furou, fazendo com que o condutor perdesse o controle e colidisse na traseira do caminhão.
Apesar de feridos, os condutores estavam conscientes. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. O trânsito chegou a ficar parcialmente interditado no local para o atendimento da ocorrência, mas a via foi liberada em seguida. 
Ainda de acordo com a PM, o caminhão estava com o licenciamento vencido, por isso, o motorista assinou um Auto de Infração de Trânsito.

Veja Também

Surfistas aproveitam dia de ressaca com ondas na Praia de Camburi

Recuperado da Covid-19, guardião do Convento deixa UTI com salva de palmas

Homem morre após ser ferido com chifrada de touro em Rio Bananal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Avenida Carlos Lindenberg Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uso reduzido do chatGPT nas empresas
IA e revisão de textos: apoio ou risco ético-estético?
Termos "six seven" e "farmar aura" se popularizaram nas redes sociais
‘Six seven’ e ‘farmar aura’: a nova onda de memes que ninguém explica
Feirão de Seminovos terá 19 lojistas e 2 mil veículos regularizados
Feirão de Seminovos vai ter mais de 2 mil veículos no Pavilhão de Carapina de quinta (23) a domingo (26)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados