Acidente entre moto e caminhão deixa dois feridos em Vila Velha

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma moto e um caminhão na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (15). A colisão aconteceu na altura do bairro Cobilândia.
De acordo com informações da Polícia Militar, duas pessoas estavam na motocicleta seguindo no sentido Vila Velha - Vitória, quando o pneu traseiro furou, fazendo com que o condutor perdesse o controle e colidisse na traseira do caminhão.
Apesar de feridos, os condutores estavam conscientes. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. O trânsito chegou a ficar parcialmente interditado no local para o atendimento da ocorrência, mas a via foi liberada em seguida.
Ainda de acordo com a PM, o caminhão estava com o licenciamento vencido, por isso, o motorista assinou um Auto de Infração de Trânsito.