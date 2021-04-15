Surfistas aproveitam dia de ressaca com ondas na Praia de Camburi

De acordo com o Climatempo, um ciclone extratropical que atuou na terça-feira (13) em alto-mar, a quase 2.000 km do litoral da região Sul do Brasil, provocou ventos intensos sobre o oceano. O vento soprando sobre a superfície do mar por um longo período de tempo e por uma longa extensão formou as ondas que deixaram o mar agitado nas praias do Sul e do Sudeste do Brasil.