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Em Vitória

Surfistas aproveitam dia de ressaca com ondas na Praia de Camburi

O vento soprando sobre a superfície do mar por um longo período de tempo e por uma longa extensão formou as ondas que deixaram o mar agitado

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 11:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2021 às 11:16
Ressaca no mar provoca ondas acima de 2 metros e leva surfistas para a Praia de Camburi
Ressaca no mar provoca ondas acima de 2 metros e leva surfistas para a Praia de Camburi Crédito: Ricardo Medeiros
Os institutos de meteorologia e a Marinha do Brasil já haviam avisado para a possibilidade de ondas grandes no Espírito Santo. E nesta quinta-feira (15), surfistas aproveitaram a ressaca do mar para curtir a Praia de Camburi, em Vitória. O mar agitado foi um presente para quem gosta de se divertir sobre as ondas. 
De acordo com o Climatempo, um ciclone extratropical que atuou na terça-feira (13) em alto-mar, a quase 2.000 km do litoral da região Sul do Brasil, provocou ventos intensos sobre o oceano. O vento soprando sobre a superfície do mar por um longo período de tempo e por uma longa extensão formou as ondas que deixaram o mar agitado nas praias do Sul e do Sudeste do Brasil.
No Espírito Santo, eram esperadas ondas de 2,5 metros na faixa que vai do sul de Linhares, no Norte do Estado, até a divisa com o Rio de Janeiro. Ao longo da quinta-feira (15), a agitação marítima tende a enfraquecer e a altura das ondas diminui nas praias capixabas.

Ressaca no mar: Surfistas aproveitam ondas acima de 2 metros na Praia de Camburi

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