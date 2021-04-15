Surfistas aproveitam dia de ressaca com ondas na Praia de Camburi

Os institutos de meteorologia e a Marinha do Brasil já haviam avisado para a possibilidade de ondas grandes no Espírito Santo. E nesta quinta-feira (15), surfistas aproveitaram a ressaca do mar para curtir a Praia de Camburi, em Vitória. O mar agitado foi um presente para quem gosta de se divertir sobre as ondas.
De acordo com o Climatempo, um ciclone extratropical que atuou na terça-feira (13) em alto-mar, a quase 2.000 km do litoral da região Sul do Brasil, provocou ventos intensos sobre o oceano. O vento soprando sobre a superfície do mar por um longo período de tempo e por uma longa extensão formou as ondas que deixaram o mar agitado nas praias do Sul e do Sudeste do Brasil.
No Espírito Santo, eram esperadas ondas de 2,5 metros na faixa que vai do sul de Linhares, no Norte do Estado, até a divisa com o Rio de Janeiro. Ao longo da quinta-feira (15), a agitação marítima tende a enfraquecer e a altura das ondas diminui nas praias capixabas.