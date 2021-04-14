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Previsão do tempo

Frente fria provoca ressaca no mar com ondas acima de 2 metros no ES

Ciclone extratropical em alto-mar provoca ventos intensos sobre o oceano. No Espírito Santo, são esperadas ondas de 2,5 metros

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 08:29

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

14 abr 2021 às 08:29
Ciclone provoca ventos fortes e ressaca no mar.
Vento deixa o mar agitado e vai provocar ondas de até 2,5 metros no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
Ora calor, ora temperaturas mais amenas: assim tem sido os últimos dias do capixaba. Depois de um final de semana de calor, a chegada de uma frente fria muda, de novo, o tempo no Espírito Santo. Dessa vez, o vento que sopra sobre o mar, além de diminuir a temperatura, vai provocar ressaca e ondas acima de 2 metros no litoral capixaba.
De acordo com o Climatempo, um ciclone extratropical que atuou nesta terça-feira (13) em alto-mar, a quase 2.000 km do litoral da região Sul do Brasil, provoca ventos intensos sobre o oceano. O vento soprando sobre a superfície do mar por um longo período de tempo e por uma longa extensão forma as ondas que deixam o mar agitado nas praias do Sul e do Sudeste do Brasil.
No Espírito Santo, são esperadas ondas de 2,5 metros na faixa que vai do sul de Linhares, no Norte do Estado, até a divisa com o Rio de Janeiro. Segundo a Marinha do Brasil, a previsão de ondas grandes vale até a madrugada de quinta-feira (15). Ao longo da quinta-feira (15), a agitação marítima tende a enfraquecer e a altura das ondas diminui nas praias capixabas.

COMO FICA O TEMPO?

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta quarta-feira (14) o sol aparece entre nuvens e o tempo fica instável no Espírito Santo, com chance de chuvas fracas e esparsas em alguns momentos. A temperatura diminui um pouco ao longo do dia em todas as regiões capixabas.  Em todo o Estado os termômetros vão variar entre 14°C e 32°C.
A quinta-feira ainda será de tempo instável com chuvas fracas ao longo do dia nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Nas demais áreas a chuva também é fraca, mas menos frequente, ocorrendo apenas em alguns momentos.
Na Grande Vitória, temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C. Já na região Sul, mínima de 12 °C e máxima de 29 °C, enquanto na região Serrana a previsão é de mínima de 9 °C e máxima de 26 °C. Já no norte do Estado, os termômetros vão variar entre 22 °C e 33 °C.
Na sexta-feira (16), são esperadas chuvas mais frequentes ao longo do dia pelo Espírito Santo e a temperatura diminui um pouco mais ao longo do dia em todas as regiões. Na Grande Vitória, mínima de 19 °C e máxima de 31 °C. Na região Sul,  mínima de 11 °C e máxima de 27 °C. Enquanto na região Serrana, a previsão é mínima de 8 °C e máxima de 24 °C. No Norte do Estado, mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.
No final de semana as temperaturas devem voltar a subir em todo o Estado. No sábado (17) e no domingo (18),  chove fraco em alguns momentos do dia nas regiões Norte e Noroeste. Nas demais áreas do Estado, há uma pequena possibilidade de chuva fraca e isolada em alguns trechos.

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