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BR 101

Acidente entre dois carros deixa uma pessoa ferida na Serra

Colisão ocorreu no sentido norte da BR 101, no km 241,6, próximo do pedágio da Eco101, e deixou uma pista do sentido sul interditada
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 nov 2022 às 12:03

Publicado em 02 de Novembro de 2022 às 12:03

Acidente entre dois carros deixa ferido na Serra, Grande Vitória
Acidente entre dois carros deixa ferido na Serra, Grande Vitória Crédito: Morena Sossai
Um acidente envolvendo dois carros de passeio, na manhã desta quarta-feira (2), deixou uma pessoa ferida, na Serra, Grande Vitória. A colisão ocorreu no sentido norte da BR 101, no km 241,6, próximo do pedágio da Eco101. 
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o acidente ocorreu por volta das 10h. Para o atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção).
Uma pessoa foi encaminhada ao hospital e não teve o estado de saúde revelado pela concessionária.  Até as 11h20, a faixa sentido sul estava com interdição para o atendimento da ocorrência. 

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