Acidente entre dois carros deixa uma pessoa ferida na Serra

Acidente entre dois carros deixa ferido na Serra, Grande Vitória Crédito: Morena Sossai

Um acidente envolvendo dois carros de passeio, na manhã desta quarta-feira (2), deixou uma pessoa ferida, na Serra, Grande Vitória. A colisão ocorreu no sentido norte da BR 101, no km 241,6, próximo do pedágio da Eco101.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o acidente ocorreu por volta das 10h. Para o atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção).