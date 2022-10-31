Jovem morre e mulheres ficam feridas em acidente em rodovia de Alegre

Um jovem de 22 anos, identificado como Jhony Lopes de Melo, morreu na manhã deste domingo (30), após o carro em que ele estava capotar em uma curva na ES 387, na zona rural de Alegre, no Sul do Estado. No veículo também estavam uma mulher de 29 anos, que conduzia o veículo, e uma jovem de 18 que estava no carona. Elas ficaram feridas.
De acordo com o 3º Batalhão da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta de 7h43 após a condutora do veículo, um Ford Ka preto, perder o controle e capotar em uma curva, que fica cerca de 10 km após Celina, em Alegre. O carro seguia sentido Ibitirama.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos médicos às duas mulheres feridas. Elas foram levadas para o Pronto Atendimento (PA) de Ibitirama e, posteriormente, transferidas para hospital em Guaçuí em virtude das lesões.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e, após os procedimentos, encaminhou o corpo de Jhony ao Departamento Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta para informar mais detalhes sobre o acidente e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.