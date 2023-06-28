Acidente entre caminhão e carreta deixa um ferido no Contorno em Cariacica

Um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta bitrem deixou o motorista do veículo menor ferido e complicou o trânsito no início da manhã desta quarta-feira (28) na Rodovia do Contorno, em Cariacica . O acidente aconteceu no km 295, na altura do bairro Nova Brasília, no sentido Cariacica-Serra.

Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram que um caminhão bateu na traseira da carreta. O caminhão ficou com a cabine destruída após bater no veículo maior, que teve apenas a parte traseira amassada.

Acidente entre caminhão e carreta na Rodovia do Contorno, em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

TV Gazeta, o motorista do caminhão menor teve apenas ferimentos leves. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal , o motorista que ficou ferido foi removido das ferragens e atendimento pelo Samu. Segundo apuração do repórter Diony Silva, da, o motorista do caminhão menor teve apenas ferimentos leves.

Às 7h40 desta quarta (28), os veículos envolvidos no acidente permaneciam no local, o que impactava o trânsito de veículos no sentido Serra.