Idoso é encontrado morto em carro que caiu em córrego no Sul do ES

Um carro foi encontrado praticamente submerso em um córrego na zona rural de São José do Calçado, na manhã desta segunda-feira (26). Dentro do veículo havia o corpo de homem de 74 anos. Não há informações sobre a dinâmica do acidente e a identificação da vítima.
O automóvel, modelo Fiat Uno, foi avistado por uma pessoa que passava pela região por volta das 6h desta segunda, que depois identificou o carro submerso, às margens da estrada que fica próxima à entrada do Bandeira. O morador acionou a Polícia Militar e uma equipe do 3º Batalhão foi ao local.
Com apoio do Corpo de Bombeiros, policiais constataram que havia um homem dentro do carro e acionaram a perícia da Polícia Civil.
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima, um homem de 74 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares.