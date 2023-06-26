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Em São José do Calçado

Idoso é encontrado morto em carro que caiu em córrego no Sul do ES

Vítima tinha 74 anos, porém não foi identificada. Carro estava praticamente submerso; morador localizou e acionou a Polícia Militar na manhã desta segunda (26)
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

26 jun 2023 às 16:13

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 16:13

Carro cai córrego em São José do Calçado
O carro submerso foi visto por uma pessoa que passava pelo local na manhã desta segunda-feira (26) Crédito: Divulgação/PMES
Um carro foi encontrado praticamente submerso em um córrego na zona rural de São José do Calçado, na manhã desta segunda-feira (26). Dentro do veículo havia o corpo de homem de 74 anos. Não há informações sobre a dinâmica do acidente e a identificação da vítima.
O automóvel, modelo Fiat Uno, foi avistado por uma pessoa que passava pela região por volta das 6h desta segunda, que depois identificou o carro submerso, às margens da estrada que fica próxima à entrada do Bandeira. O morador acionou a Polícia Militar e uma equipe do 3º Batalhão foi ao local. 
Com apoio do Corpo de Bombeiros, policiais constataram que havia um homem dentro do carro e acionaram a perícia da Polícia Civil.
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima, um homem de 74 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

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