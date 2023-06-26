Idoso é encontrado morto em carro que caiu em córrego no Sul do ES

O carro submerso foi visto por uma pessoa que passava pelo local na manhã desta segunda-feira (26)

Com apoio do Corpo de Bombeiros, policiais constataram que havia um homem dentro do carro e acionaram a perícia da Polícia Civil.

A Polícia Civil informou que o corpo da vítima, um homem de 74 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares.