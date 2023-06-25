Acidente na Terceira Ponte deixa trânsito lento no sentido Vila Velha

Um acidente ocorrido na Terceira Ponte sentido Vitória - Vila Velha deixou o trânsito lento na região no início da tarde deste domingo (25). Motoristas relataram mais de meia hora para passar pela praça do pedágio. No início da manhã, a ponte já tinha sofrido interdição total em ambos os sentidos, para a realização de uma corrida.
Segundo a Rodosol, que administra a via, o acidente ocorreu às 12h45 entre dois carros de passeio. Só que com a colisão — que foi traseira —, um dos veículos envolvidos no acidente acabou batendo em uma máquina estacionada da obras que realiza a retirada das muretas de proteção da ponte, para ampliação do número de pistas. Não houve vítimas.
Um dos carros envolvidos, um Jeep Compass, foi retirado da pista cerca de uma hora depois do acidente. O trânsito na ponte seguia lento até depois das 14h20, de acordo com imagens em tempo real da Terceira Ponte divulgadas pela Rodosol.