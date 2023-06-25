Acidente na Terceira Ponte deixa trânsito lento no sentido Vila Velha

Segundo a Rodosol, que administra a via, o acidente ocorreu às 12h45 entre dois carros de passeio. Só que com a colisão — que foi traseira —, um dos veículos envolvidos no acidente acabou batendo em uma máquina estacionada da obras que realiza a retirada das muretas de proteção da ponte, para ampliação do número de pistas. Não houve vítimas.