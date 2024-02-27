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Marechal Floriano

Acidente entre caminhão e caminhonete mata uma pessoa na BR 262 no ES

A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente aconteceu antes das 6h30. A vítima estava no banco do passageiro da caminhonete no momento da batida

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 07:50

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

27 fev 2024 às 07:50
Um acidente registrado no início da manhã desta terça-feira (27), no Km 51 da BR 262, na altura de Marechal Floriano, causou a morte de uma pessoa. A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente aconteceu antes das 6h30 e que equipes da corporação estão mobilizadas para o atendimento da ocorrência. A PRF informou que a vítima do acidente estava no banco do passageiro da caminhonete no momento da batida. Não há detalhes sobre a identidade da vítima, mas foi informado que é uma mulher de 61 anos. O condutor do caminhão ficou ileso, enquanto o motorista da caminhonete foi socorrido com lesões.
Segundo informações iniciais, houve uma colisão traseira. A imagem mostra a caminhonete Hilux, modelo mais antigo, com a frente batida, atrás do caminhão. Nas imagens recebidas por A Gazeta, é possível perceber que a vítima ficou presa entre as ferragens da caminhonete. Por volta das 9h, a PRF detalhou a dinâmica da ocorrência. Segundo a corporação, o caminhão estava parado entre o acostamento e a pista após o veículo sofrer uma pane mecânica durante a madrugada. A caminhonete do modelo Toyota Hilux bateu na parte traseira do caminhão.
Acidente deixa uma pessoa morta na BR 262 no ES
Acidente deixa uma pessoa morta na BR 262 no ES Crédito: Leitor | A Gazeta
Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia da Polícia Científica foi acionada por volta das 7h10. O corpo da vítima, uma mulher de 61 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. 
Acidente entre caminhão e caminhonete mata uma pessoa na BR 262 no ES

Segundo dia seguido de acidente na BR 262 no Espírito Santo

Este é o segundo acidente grave em um intervalo de dois dias na BR 262. Na segunda-feira (26), uma carreta com sucata caiu sobre um carro, um Peugeot 2008, no km 49. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que duas pessoas estavam no veículo menor: uma babá, de 33 anos, e uma criança de quem ela cuidava, de nove anos.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a criança — um menino — foi resgatada ilesa, somente com lesões leves. Já a babá ficou presa às ferragens e para o resgate dela foi necessário o auxílio de um caminhão munck (utilizado em ambientes de trabalho pesado, como canteiros de obras) e um guincho para içar a carreta que estava sob o carro. Com o munck e um guincho, os bombeiros içaram a carreta e conseguiram acessar a vítima de 33 anos.
Todo o procedimento de resgate durou mais de três horas. Por conta dos ferimentos, a mulher foi levada a um hospital da Grande Vitória, no helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer).

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