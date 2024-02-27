Acidente entre caminhão e caminhonete mata uma pessoa na BR 262 no ES

Um acidente registrado no início da manhã desta terça-feira (27), no Km 51 da BR 262, na altura de Marechal Floriano , causou a morte de uma pessoa. A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente aconteceu antes das 6h30 e que equipes da corporação estão mobilizadas para o atendimento da ocorrência. A PRF informou que a vítima do acidente estava no banco do passageiro da caminhonete no momento da batida. Não há detalhes sobre a identidade da vítima, mas foi informado que é uma mulher de 61 anos. O condutor do caminhão ficou ileso, enquanto o motorista da caminhonete foi socorrido com lesões.

Segundo informações iniciais, houve uma colisão traseira. A imagem mostra a caminhonete Hilux, modelo mais antigo, com a frente batida, atrás do caminhão. Nas imagens recebidas por A Gazeta, é possível perceber que a vítima ficou presa entre as ferragens da caminhonete. Por volta das 9h, a PRF detalhou a dinâmica da ocorrência. Segundo a corporação, o caminhão estava parado entre o acostamento e a pista após o veículo sofrer uma pane mecânica durante a madrugada. A caminhonete do modelo Toyota Hilux bateu na parte traseira do caminhão.

Acidente deixa uma pessoa morta na BR 262 no ES Crédito: Leitor | A Gazeta

Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia da Polícia Científica foi acionada por volta das 7h10. O corpo da vítima, uma mulher de 61 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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Segundo dia seguido de acidente na BR 262 no Espírito Santo

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a criança — um menino — foi resgatada ilesa, somente com lesões leves. Já a babá ficou presa às ferragens e para o resgate dela foi necessário o auxílio de um caminhão munck (utilizado em ambientes de trabalho pesado, como canteiros de obras) e um guincho para içar a carreta que estava sob o carro. Com o munck e um guincho, os bombeiros içaram a carreta e conseguiram acessar a vítima de 33 anos.