Acidente entre ambulância e carro deixa cinco feridos em Alegre

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma ambulância da Santa Casa de Misericórdia Jesus Maria José, de Muniz Freire, e um Toyota Corolla. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (22), na BR 482, entre a sede do município de Alegre e o distrito de Rive, na Região do Caparaó do Espírito Santo.





As causas do acidente não foram informadas. Segundo a direção da instituição, no momento da batida estavam na ambulância o motorista, uma técnica em Enfermagem e dois pacientes que retornavam de um atendimento em Guaçuí.





O motorista do carro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e encaminhado para um hospital em Jerônimo Monteiro. Os ocupantes da ambulância receberam atendimento médico no Hospital de Alegre. Motorista e pacientes foram liberados. Já a técnica em Enfermagem foi transferida para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.





A prefeitura informou ainda que a Secretaria Municipal de Saúde de Muniz Freire disponibilizou uma ambulância para prestar apoio aos pacientes e profissionais envolvidos.





A Polícia Militar foi procurada para mais informações, mas não houve retorno.