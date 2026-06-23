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Na BR 482

Acidente entre ambulância e carro deixa cinco feridos em Alegre

Entre as vítimas estão o motorista, uma técnica em Enfermagem e dois pacientes que retornavam de um atendimento em Guaçuí

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 09:42

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 jun 2026 às 09:42

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma ambulância da Santa Casa de Misericórdia Jesus Maria José, de Muniz Freire, e um Toyota Corolla. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (22), na BR 482, entre a sede do município de Alegre e o distrito de Rive, na Região do Caparaó do Espírito Santo.


As causas do acidente não foram informadas. Segundo a direção da instituição, no momento da batida estavam na ambulância o motorista, uma técnica em Enfermagem e dois pacientes que retornavam de um atendimento em Guaçuí.


O motorista do carro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e encaminhado para um hospital em Jerônimo Monteiro. Os ocupantes da ambulância receberam atendimento médico no Hospital de Alegre. Motorista e pacientes foram liberados. Já a técnica em Enfermagem foi transferida para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.


A prefeitura informou ainda que a Secretaria Municipal de Saúde de Muniz Freire disponibilizou uma ambulância para prestar apoio aos pacientes e profissionais envolvidos.


A Polícia Militar foi procurada para mais informações, mas não houve retorno. 

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