Acidente em Castelo mata mulher e deixa outras duas pessoas feridas

Uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois veículos, na noite de domingo (20), na localidade de Aracuí, em Castelo, Sul do Espírito Santo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o resgate.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um Volkswagen Fusca e um Peugeot 207, na Rodovia do Santuário de Aracuí. No Fusca havia duas vítimas, um homem e uma mulher. Eles foram levados para um hospital, mas a mulher acabou morrendo. O nome e a idade dela não foram divulgados. O motorista do Peugeot também precisou de atendimento médico.
Segundo a Polícia Civil, o corpo da mulher foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Castelo.