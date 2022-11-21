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Sul do ES

Acidente em Castelo mata mulher e deixa outras duas pessoas feridas

Colisão envolveu um Fusca e um Peugeot. Mulher chegou a receber atendimento médico durante o resgate, mas acabou morrendo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 nov 2022 às 14:45

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 14:45

Mulher morre em acidente em Castelo
Colisão envolveu um Fusca e um Peugeot Crédito: Leitor| A Gazeta
Uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois veículos, na noite de domingo (20), na localidade de Aracuí, em Castelo, Sul do Espírito Santo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o resgate.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um Volkswagen Fusca e um Peugeot 207, na Rodovia do Santuário de Aracuí. No Fusca havia duas vítimas, um homem e uma mulher. Eles foram levados para um hospital, mas a mulher acabou morrendo. O nome e a idade dela não foram divulgados. O motorista do Peugeot também precisou de atendimento médico.
Segundo a Polícia Civil, o corpo da mulher foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.  O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Castelo.

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