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Carro ficou destruído

Acidente deixa uma pessoa morta na BR 262 em Ibatiba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que vítima de 37 estava sozinha no carro, quando saiu de pista e colidiu contra um objeto fixo. Caso aconteceu na noite de sábado (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2023 às 13:20

Publicado em 22 de Janeiro de 2023 às 13:20

Carro ficou destruído após acidente com vítima fatal em Ibatiba
Carro ficou destruído após acidente com vítima fatal em Ibatiba Crédito: Leitor | A Gazeta
Um motorista de 37 anos – que não foi identificado – morreu após um grave acidente no km 146 da BR 262, em Ibatiba, na região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele estava sozinho dentro de um carro do modelo Volkswagen Gol, quando saiu de pista e colidiu contra um objeto fixo. 
Em imagens enviadas à reportagem de A Gazeta, é possível ver que há uma área de mata ao redor do local e que, provavelmente, o homem bateu em uma árvore. O carro ficou completamente destruído após o fato.
Ainda de acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 20h. A vítima faleceu no local.
Questionada, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta das 21h55 para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, no km 146 da Rodovia BR 262, na zona rural de Ibatiba.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da PRF.

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