Acidente deixa uma pessoa morta na BR 262 em Ibatiba

Carro ficou destruído após acidente com vítima fatal em Ibatiba Crédito: Leitor | A Gazeta

Um motorista de 37 anos – que não foi identificado – morreu após um grave acidente no km 146 da BR 262, em Ibatiba , na região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , ele estava sozinho dentro de um carro do modelo Volkswagen Gol, quando saiu de pista e colidiu contra um objeto fixo.

Em imagens enviadas à reportagem de A Gazeta, é possível ver que há uma área de mata ao redor do local e que, provavelmente, o homem bateu em uma árvore. O carro ficou completamente destruído após o fato.

Ainda de acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 20h. A vítima faleceu no local.

Questionada, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta das 21h55 para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, no km 146 da Rodovia BR 262, na zona rural de Ibatiba.