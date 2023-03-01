Acidente deixa um morto e dois feridos na BR 262 em Domingos Martins

Por volta das 8h, a PRF informou que o trecho de rodovia federal estava interditado para que o helicóptero pudesse pousar e prestar socorro à mulher, que chegou a ficar presa às ferragens. Imagens registradas pelo Notaer mostram a aeronave chegando e saindo da BR 262. A Polícia Militar e o Samu também estiveram no local.

A Polícia Rodoviária Federal atualizou a situação às 8h40, informando que o trânsito estava fluindo lentamente, no sistema "pare e siga". Às 10h, a corporação informou que o tráfego foi totalmente liberado. Imagens mostram que o carro envolvido no acidente ficou bastante danificado, e que o caminhão parou já fora da pista.

Acidente deixa uma pessoa morta na BR 262 em Domingos Martins Crédito: Leitor | A Gazeta

Responsável pelo caminhão de lixo, a Prefeitura de Domingos Martins informou que o veículo estava com três servidores, dos quais dois saíram ilesos. "O terceiro foi socorrido com dores no peito para o Hospital de Venda Nova do Imigrante, passou por avaliação e será liberado ainda hoje."

"O acidente aconteceu no momento em que o caminhão seguia para o distrito de Pedra Azul para a realização da coleta diária de lixo, quando o Volkswagen Gol invadiu a contramão e bateu de frente com o veículo coletor do município, que, desde já, se solidariza com a família das vítimas", afirmou.

Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na manhã desta quarta-feira (1) para uma ocorrência de colisão com morte. O corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante para ser necropsiado e liberado aos familiares.