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Região Serrana

Acidente deixa um morto e dois feridos na BR 262 em Domingos Martins

Batida envolveu um carro e um caminhão de coleta de lixo, na manhã desta quarta-feira (1); um homem morreu e uma vítima foi socorrida de helicóptero

Publicado em 01 de Março de 2023 às 07:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2023 às 07:56
Um acidente entre carro e caminhão utilizado para coleta de lixo matou uma pessoa e deixou outra ferida por volta das 5h50 desta quarta-feira (1), no km 96 da BR 262, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão entre os dois veículos.
De acordo com o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), o motorista do carro morreu no local e uma mulher de 65 anos, que também estava no automóvel, foi socorrida de helicóptero, em estado gravíssimo, para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. Ela teve um traumatismo cranioencefálico e outras lesões. Já o motorista do caminhão foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sem ferimentos graves.
Por volta das 8h, a PRF informou que o trecho de rodovia federal estava interditado para que o helicóptero pudesse pousar e prestar socorro à mulher, que chegou a ficar presa às ferragens. Imagens registradas pelo Notaer mostram a aeronave chegando e saindo da BR 262. A Polícia Militar e o Samu também estiveram no local.
A Polícia Rodoviária Federal atualizou a situação às 8h40, informando que o trânsito estava fluindo lentamente, no sistema "pare e siga". Às 10h, a corporação informou que o tráfego foi totalmente liberado. Imagens mostram que o carro envolvido no acidente ficou bastante danificado, e que o caminhão parou já fora da pista.
Acidente deixa morte ne BR 262 em Domingos Martins
Acidente deixa uma pessoa morta na BR 262 em Domingos Martins Crédito: Leitor | A Gazeta
Responsável pelo caminhão de lixo, a Prefeitura de Domingos Martins informou que o veículo estava com três servidores, dos quais dois saíram ilesos. "O terceiro foi socorrido com dores no peito para o Hospital de Venda Nova do Imigrante, passou por avaliação e será liberado ainda hoje."
"O acidente aconteceu no momento em que o caminhão seguia para o distrito de Pedra Azul para a realização da coleta diária de lixo, quando o Volkswagen Gol invadiu a contramão e bateu de frente com o veículo coletor do município, que, desde já, se solidariza com a família das vítimas", afirmou.
Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na manhã desta quarta-feira (1) para uma ocorrência de colisão com morte. O corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante para ser necropsiado e liberado aos familiares.

Atualização

01/03/2023 - 10:03
Inicialmente, a informação passada pela PRF era de um morto e um ferido no acidente. Posteriormente, foi informado de que havia mais uma vítima, com ferimentos leves. O Notaer passou detalhes sobre o socorro prestado. O título e o texto foram atualizados.

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