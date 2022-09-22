Acidente com seis carros deixa trânsito lento na Terceira Ponte

Um engavetamento envolvendo seis carros deixou o trânsito lento na entrada da Terceira Ponte, sentido Vila Velha, na tarde desta quinta-feira (22). Segundo a Rodosol, que administra a via, uma das pistas precisou ser bloqueada para a retirada dos veículos, sendo liberada às 16h55. Não houve registro de feridos.
Ainda de acordo com a concessionária, o acidente aconteceu por volta das 15h40. A informação inicial era de que o engavetamento envolveu cinco veículos, mas, após a finalização da ocorrência, a Rodosol confirmou que foram seis.
Imagens obtidas pela reportagem de A Gazeta mostram a situação em que os carros ficaram. Às 17h50, o trânsito permanecia lento no local.
Atualização
22/09/2022 - 5:49
A Rodosol atualizou o número de veículos envolvidos no engavetamento. O texto foi atualizado.