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Acidente com seis carros deixa trânsito lento na Terceira Ponte

Segundo a Rodosol, que administra a via, uma das pistas foi bloqueada para a retirada dos veículos, sendo liberada às 16h55
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

22 set 2022 às 16:45

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 16:45

Cinco carros se envolveram em um acidente na tarde desta quinta-feira (22), na Terceira Ponte
Veículos se envolveram em engavetamento na tarde desta quinta-feira (22) Crédito: Rodosol
Um  engavetamento envolvendo seis carros deixou o trânsito lento na entrada da Terceira Ponte, sentido Vila Velha, na tarde desta quinta-feira (22). Segundo a Rodosol, que administra a via, uma das pistas precisou ser bloqueada para a retirada dos veículos, sendo liberada às 16h55. Não houve registro de feridos. 
Ainda de acordo com a concessionária, o acidente aconteceu por volta das 15h40. A informação inicial era de que o engavetamento envolveu cinco veículos, mas, após a finalização da ocorrência, a Rodosol confirmou que foram seis.
Imagens obtidas pela reportagem de A Gazeta mostram a situação em que os carros ficaram. Às 17h50, o trânsito permanecia lento no local.

Atualização

22/09/2022 - 5:49
A Rodosol atualizou o número de veículos envolvidos no engavetamento. O texto foi atualizado.

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