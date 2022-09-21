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Desespero em Fundão

Casal cai em matagal em acidente na BR 101 e só é achado no dia seguinte

Carro saiu da pista e foi parar em uma ribanceira, no meio do mato. Vítimas ficaram presas às ferragens e passaram a noite no local, sem socorro
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

21 set 2022 às 17:07

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 17:07

Um casal ferido após acidente de trânsito ficou em uma ribanceira às margens da BR 101, sem socorro, por mais de 15 horas em Fundão. Segundo testemunhas, as vítimas somente foram encontradas às 13 horas do último domingo (18), porém um dos sobreviventes contou que o acidente ocorreu na noite anterior, por volta das 20 horas.
Pelas imagens obtidas por A Gazeta, é possível ver o carro com as rodas para cima e uma das vítimas sentada no chão. Em certo momento, ela explica que o casal viu algo parecido com um cachorro e por isso o motorista tentou desviar, mas o veículo acabou caindo da ribanceira.
Quem enviou o vídeo à reportagem não quis se identificar, mas contou que pai e filha estavam de carro na rodovia, quando pararam no acostamento. O pai desceu pelo mato para urinar e acabou avistando o veículo capotado. "Eu liguei para a ambulância e eles chegaram bem rápido. Enquanto isso, tentamos tirá-los do carro. Estavam presos, chorando muito. Tiramos ela e, com a chegada da ajuda, tiraram ele. Mas os dois estão bem, graças a Deus", disse.

"DEUS ENVIOU VOCÊS"

Durante a gravação, a todo momento, a mulher, mesmo ferida, tenta tranquilizar o marido, que aparentemente está preso às ferragens: "Calma, amor. Estão vindo. Calma, amor, o Senhor já está tomando providências". Aos prantos, ela ainda desabafa: "Achei que a gente ia morrer essa noite aí. Deus enviou vocês".

A CHEGADA DO SOCORRO

A reportagem demandou a Eco101, que administra a rodovia, que confirmou que recebeu o acionamento de socorro por volta das 13h  do último domingo. "As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Para o atendimento foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Samu", finalizou, em nota.  Informações sobre o estado de saúde das vítimas não foram informados. 

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