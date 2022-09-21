Casal cai em matagal em acidente na BR 101 e só é achado no dia seguinte

Um casal ferido após acidente de trânsito ficou em uma ribanceira às margens da BR 101, sem socorro, por mais de 15 horas em Fundão. Segundo testemunhas, as vítimas somente foram encontradas às 13 horas do último domingo (18), porém um dos sobreviventes contou que o acidente ocorreu na noite anterior, por volta das 20 horas.

Pelas imagens obtidas por A Gazeta, é possível ver o carro com as rodas para cima e uma das vítimas sentada no chão. Em certo momento, ela explica que o casal viu algo parecido com um cachorro e por isso o motorista tentou desviar, mas o veículo acabou caindo da ribanceira.

Quem enviou o vídeo à reportagem não quis se identificar, mas contou que pai e filha estavam de carro na rodovia, quando pararam no acostamento. O pai desceu pelo mato para urinar e acabou avistando o veículo capotado. "Eu liguei para a ambulância e eles chegaram bem rápido. Enquanto isso, tentamos tirá-los do carro. Estavam presos, chorando muito. Tiramos ela e, com a chegada da ajuda, tiraram ele. Mas os dois estão bem, graças a Deus", disse.

"DEUS ENVIOU VOCÊS"

Durante a gravação, a todo momento, a mulher, mesmo ferida, tenta tranquilizar o marido, que aparentemente está preso às ferragens: "Calma, amor. Estão vindo. Calma, amor, o Senhor já está tomando providências". Aos prantos, ela ainda desabafa: "Achei que a gente ia morrer essa noite aí. Deus enviou vocês".

A CHEGADA DO SOCORRO