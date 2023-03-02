Acidente com caminhão deixa uma pessoa morta na BR 262 em Viana

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro deixou uma pessoa morta – cuja identidade não foi divulgada – no final da tarde desta quarta-feira (01), na BR 262, em Viana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão foi socorrido em estado grave, mas o passageiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A corporação afirmou ainda que os dois veículos se envolveram em uma colisão frontal, o que ocasionou o tombamento do caminhão na via. Destacou também que os passageiros do outro veículo, um GM Corsa, não se feriram. Até às 19h30, o trânsito não tinha sido normalizado no local e equipes esperavam a remoção de areia da pista.
A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil para mais detalhes do caso, mas não houve retorno até a publicação deste texto.