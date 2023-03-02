Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Colisão frontal

Acidente com caminhão deixa uma pessoa morta na BR 262 em Viana

A PRF informou que o motorista do caminhão caçamba foi socorrido em estado grave, mas o passageiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Publicado em 01 de Março de 2023 às 21:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2023 às 21:45
Acidente deixou areia sobre a pista na BR 262, em Viana
Acidente deixou areia sobre a pista na BR 262, em Viana Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Um acidente envolvendo um caminhão e um carro deixou uma pessoa morta – cuja identidade não foi divulgada – no final da tarde desta quarta-feira (01), na BR 262, em Viana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão foi socorrido em estado grave, mas o passageiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. 
A corporação afirmou ainda que os dois veículos se envolveram em uma colisão frontal, o que ocasionou o tombamento do caminhão na via. Destacou também que os passageiros do outro veículo, um GM Corsa, não se feriram. Até às 19h30, o trânsito não tinha sido normalizado no local e equipes esperavam a remoção de areia da pista. 
A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil para mais detalhes do caso, mas não houve retorno até a publicação deste texto. 

Veja Também

Passageiros dormem no Aeroporto de Vitória após pouso desviado para o ES

Por que precisamos de estudos profundos antes da concessão de uma rodovia?

Família busca por adolescente desaparecida em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 262 Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Preso em MG suspeito de sequestrar, estuprar e torturar adolescente no ES
Ana Paula Renault
Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Signo da Serpente: descubra as principais características no Horóscopo Chinês

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados