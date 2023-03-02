Por que precisamos de estudos profundos antes da concessão de uma rodovia?

BR 101 em Fundão Crédito: Ricardo Medeiros

Nos termos do edital, o estudo deverá abarcar vários campos do conhecimento, tratando de questões financeiras, sociais, ambientais, jurídicas e de engenharia, tendo previsão de vigência de 30 meses.

Daí, pode-se perguntar: qual é real necessidade de um estudo de tal natureza? Por qual motivo é necessário realizar estudo de tamanha complexidade, o qual consumirá mais de dois anos para sua realização, antes de se conceder rodovias à iniciativa privada?

A resposta é muito clara: tais estudos são fundamentais diante da enorme complexidade de um contrato de concessão. A concessão de uma rodovia não é um mero contrato de empreitada, para duplicação de pistas, ou de realização específica de obras. Diferentemente, tem escopo muito mais amplo e se submete a questões de diferentes naturezas, as quais são fundamentais para seu sucesso ou insucesso.

Sem a devida identificação dos riscos ambientais, tanto o poder público quanto a iniciativa privada se colocam em situação de grande incerteza, não tendo condições de antever as licenças necessárias e as possíveis soluções de engenharia para a viabilização das obras previstas.

Sem a identificação de áreas de invasão da faixa de domínio, das repercussões sociais decorrentes de tais invasões, o atendimento dos prazos contratuais pela concessionária pode ser mostrar completamente inviável. E o mais importante: sem a análise da viabilidade econômica e financeira da concessão, o poder público pode correr o risco de não encontrar interessados na iniciativa privada para a concessão.

Não podemos esquecer. Em uma concessão, o poder público convida a iniciativa privada a injetar seus recursos em um bem ou serviço, para a realização de melhorias. Em contraprestação, deve existir um retorno financeiro para a concessionária, proporcional e adequado para justificar o interesse nesses investimentos.

A inteligência a respeito de diferentes aspectos relacionados à concessão permite uma modelagem mais adequada do contrato, a qual possa reduzir os riscos do investidor e melhorar sua expectativa de retorno quantos aos vultosos investimentos necessários, ao mesmo tempo em que aumentará a probabilidade de as melhorias desejadas com o contrato de concessão sejam concretizadas e revertidas em favor de toda a sociedade.