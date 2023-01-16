Acidente com 3 carros deixa um ferido na BR 101 em Conceição da Barra

Acidente envolvendo três carros deixa um ferido na BR 101 em Conceição da Barra Crédito: PRF | Divulgação

Imagens mostram um dos veículos envolvidos no acidente, uma caminhonete, capotada no acostamento da pista. O para-choque do carro foi arrancado com o impacto da batida.

Acidente envolvendo três carros deixa um ferido na BR 101 em Conceição da Barra Crédito: PRF | Divulgação

A Eco 101, concessionária da rodovia, informou que, para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além da PRF.