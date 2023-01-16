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Acidente com 3 carros deixa um ferido na BR 101 em Conceição da Barra

Um dos veículos ficou com as rodas para o ar após a batida tripla registrada na manhã desta segunda-feira (16)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

16 jan 2023 às 15:38

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 15:38

Acidente envolvendo três carros deixa um ferido na BR 101 em Conceição da Barra
Acidente envolvendo três carros deixa um ferido na BR 101 em Conceição da Barra Crédito: PRF | Divulgação
Um acidente deixou uma pessoa ferida na manhã desta segunda-feira (16), no km 41, sentido sul da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três carros se envolveram na batida, e o motorista de dos veículos fugiu do local. A vítima foi encaminhada ao hospital. Não houve interdição na rodovia.
Imagens mostram um dos veículos envolvidos no acidente, uma caminhonete, capotada no acostamento da pista. O para-choque do carro foi arrancado com o impacto da batida.
Acidente envolvendo três carros deixa um ferido na BR 101 em Conceição da Barra
Acidente envolvendo três carros deixa um ferido na BR 101 em Conceição da Barra Crédito: PRF | Divulgação
A Eco 101, concessionária da rodovia, informou que, para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além da PRF.
A reportagem procurou a PRF para mais informações sobre a dinâmica do acidente. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

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