Acidente com 3 carros deixa um ferido na BR 101 em Conceição da Barra

Um acidente deixou uma pessoa ferida na manhã desta segunda-feira (16), no km 41, sentido sul da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três carros se envolveram na batida, e o motorista de dos veículos fugiu do local. A vítima foi encaminhada ao hospital. Não houve interdição na rodovia.
Imagens mostram um dos veículos envolvidos no acidente, uma caminhonete, capotada no acostamento da pista. O para-choque do carro foi arrancado com o impacto da batida.
A Eco 101, concessionária da rodovia, informou que, para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além da PRF.
A reportagem procurou a PRF para mais informações sobre a dinâmica do acidente. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.