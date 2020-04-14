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Sem sintomas

Teste em profissionais da saúde de Anchieta dá positivo para Covid-19

Testes rápidos foram feitos pelo município e resultado foi positivo em três profissionais que não apresentaram sintomas. Novo teste será feito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 18:49

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 18:49

Laboratório de Anchieta
Laboratório de Anchieta Crédito: Divulgação/PMA
Testes rápidos feitos em três profissionais da saúde de Anchieta, no Litoral Sul do Estado,deram resultado positivo para o novo coronavírus. O resultado, segundo a prefeitura, foi concluído pela Secretária de Saúde do município nesta terça-feira (14). Ainda nos próximos dias, essas pessoas serão retestadas para confirmação do resultado.
Os três profissionais com resultado positivo não apresentaram sintomas. Em nota, divulgada nesta terça-feira (14), a prefeitura afirmou que eles serão submetidos ao isolamento social durante 14 dias e os locais de trabalho que atuavam serão higienizados.
Esses casos, segundo a Secretaria de Saúde, não serão incluídos no Boletim Epidemiológico diário que é emitido pelo município junto à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em virtude do Estado só reconhecer os casos positivos que são testados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-ES), que seguem outros padrões (RT-PCR).

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Além de profissionais da saúde, também passaram por exames outros servidores que atuam na linha de frente das ações de enfrentamento a pandemia. Até o momento, 180 testes foram realizados. O município orientou que é necessário que as pessoas só saiam de casa quando extremamente necessário, usem máscaras, realizem as orientações de higiene recomendadas pelos órgãos sanitários e evitem aglomerações.

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