Teste em profissionais da saúde de Anchieta dá positivo para Covid-19

Os três profissionais com resultado positivo não apresentaram sintomas. Em nota, divulgada nesta terça-feira (14), a prefeitura afirmou que eles serão submetidos ao isolamento social durante 14 dias e os locais de trabalho que atuavam serão higienizados.

Além de profissionais da saúde, também passaram por exames outros servidores que atuam na linha de frente das ações de enfrentamento a pandemia. Até o momento, 180 testes foram realizados. O município orientou que é necessário que as pessoas só saiam de casa quando extremamente necessário, usem máscaras, realizem as orientações de higiene recomendadas pelos órgãos sanitários e evitem aglomerações.