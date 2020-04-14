Prefeitura de Alfredo Chaves confirma mais um caso de coronavírus

A Secretaria municipal de saúde de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Estado, divulgou na tarde desta terça-feira (14), o segundo caso confirmado de coronavírus. A prefeitura pediu que a população redobre os cuidados para evitar a propagação da doença.
A prefeitura informou o caso por meio de um boletim epidemiológico em suas redes sociais oficiais. Nossos informativos são em tempo real, e diante do volume de dados, o Estado precisa de um prazo para consolidar todas as informações, para serem divulgadas no boletim oficial. Enquanto órgão de prestação de serviço à população, não vamos faltar com a transparência e verdade, inclusive em tempos de pandemia, informou em nota.
O primeiro registro da doença foi divulgado no dia 08 de abril. No município, seis casos ainda estão sob investigação e 16 foram descartados. Ainda segundo a secretária de Saúde de Alfredo Chaves, outros dois casos foram confirmados no município, mas serão contabilizados nas cidades de residência dos pacientes.
A prefeitura disponibilizou um canal para que a população tire dúvidas sobre a doença. O contato é pelo 0800 880 1380.