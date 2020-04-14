Prefeitura de Alfredo Chaves confirma mais um caso de coronavírus

A prefeitura informou o caso por meio de um boletim epidemiológico em suas redes sociais oficiais. Nossos informativos são em tempo real, e diante do volume de dados, o Estado precisa de um prazo para consolidar todas as informações, para serem divulgadas no boletim oficial. Enquanto órgão de prestação de serviço à população, não vamos faltar com a transparência e verdade, inclusive em tempos de pandemia, informou em nota.