Pai de vereador morre ao cair de pedreira em Jerônimo Monteiro

No início da tarde desta terça-feira (1) um produtor rural morreu ao cair de uma pedreira, dentro da própria propriedade, em Jerônimo Monteiro, na região sul do Estado. O acidente foi por volta das 14h.
O homem de 56 anos, identificado como José Roberto Carvalho da Silva, mais conhecido na cidade como "Zé Mariola", é pai do vereador Matheus Garcia Carvalho (Republicanos).
Segundo a Polícia Civil, o rabecão foi acionado por volta das 14h10, para recolher o corpo do produto. Pela informações repassadas à polícia, José Roberto sofreu traumatismo devido à queda.
O produtor chegou a ser socorrido, mas chegou sem vida ao hospital. O corpo foi encaminhado ao serviço médico legal de Cachoeiro de Itapemirim, e será liberado na manhã desta sexta-feira (2).