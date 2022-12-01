Pai de vereador morre ao cair de pedreira em Jerônimo Monteiro

José Roberto Carvalho da Silva, 56, morreu ao cair de pedreira em Jerônimo Monteiro Crédito: Leitor A Gazeta

No início da tarde desta terça-feira (1) um produtor rural morreu ao cair de uma pedreira, dentro da própria propriedade, em Jerônimo Monteiro , na região sul do Estado. O acidente foi por volta das 14h.

O homem de 56 anos, identificado como José Roberto Carvalho da Silva, mais conhecido na cidade como "Zé Mariola", é pai do vereador Matheus Garcia Carvalho (Republicanos).

Segundo a Polícia Civil, o rabecão foi acionado por volta das 14h10, para recolher o corpo do produto. Pela informações repassadas à polícia, José Roberto sofreu traumatismo devido à queda.