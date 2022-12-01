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Fatalidade

Pai de vereador morre ao cair de pedreira em Jerônimo Monteiro

José Roberto Carvalho da Silva, mais conhecido na cidade como "Zé Mariola", sofreu traumatismo devido à queda. Ele é pai do vereador Matheus Garcia Carvalho (Republicanos)

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2022 às 18:55
José Roberto Carvalho da Silva, 56, morreu ao cair de pedreira em Jerônimo Monteiro
José Roberto Carvalho da Silva, 56, morreu ao cair de pedreira em Jerônimo Monteiro Crédito: Leitor A Gazeta
No início da tarde desta terça-feira (1) um produtor rural morreu ao cair de uma pedreira, dentro da própria propriedade, em Jerônimo Monteiro, na região sul do Estado. O acidente foi por volta das 14h.
O homem de 56 anos, identificado como José Roberto Carvalho da Silva, mais conhecido na cidade como "Zé Mariola", é pai do vereador Matheus Garcia Carvalho (Republicanos).
Segundo a Polícia Civil, o rabecão foi acionado por volta das 14h10, para recolher o corpo do produto. Pela informações repassadas à polícia, José Roberto sofreu traumatismo devido à queda.
O produtor chegou a ser socorrido, mas chegou sem vida ao hospital. O corpo foi encaminhado ao serviço médico legal de Cachoeiro de Itapemirim, e será liberado na manhã desta sexta-feira (2).

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