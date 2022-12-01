Homem e mulher são assassinados a tiros em rua na Serra

Homem e mulher são mortos a tiros em rua da Serra, ES Crédito: A Gazeta

Um homem de 39 anos e uma mulher de 31 foram mortos a tiros a noite desta quarta-feira (30) em uma rua de Serra Dourada I, na Serra. O crime ocorreu por volta de 20h, no meio da rua Pedro Canário. Moradores ouviram barulhos de tiros e acionaram a Polícia Militar.

Segundo a PM, quando policiais chegaram ao local encontraram a mulher, identificada como Samira Ferreira Marques, morta dentro de um carro e o homem, identificado como Ernando Ferreira da Silva, caído no meio da rua a poucos metros de distância.

Peritos da Polícia Civil identificaram que Samira foi atingida por três disparos na cabeça e um no ombro e o Ernando levou três tiros na cabeça e um nas costas. Moradores da região disseram que não conheciam as vítimas.

Segundo apuração da TV Gazeta, a Polícia Civil acredita que a mulher tenha sido assassinada por alguém que estava dentro do veículo porque os tiros que atingiram a vítima foram disparados à curta distância e também foram encontrados restos de munição dentro do carro.

De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), Ernando Ferreira da Silva já esteve preso entre 2013 e 2020 por tráfico de drogas e receptação.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra . Até a última atualização desta reportagem ninguém tinha sido preso.