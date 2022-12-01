Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Serra Dourada I

Homem e mulher são assassinados a tiros em rua na Serra

Samira Marques, de 31 anos, e Ernando da  Silva, de 39, foram assassinados na noite desta quarta-feira (30); nenhum suspeito do crime foi preso

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2022 às 12:52
DHPP na Serra:
Homem e mulher são mortos a tiros em rua da Serra, ES Crédito: A Gazeta
Um homem de 39 anos e uma mulher de 31 foram mortos a tiros a noite desta quarta-feira (30) em uma rua de Serra Dourada I, na Serra. O crime ocorreu por volta de 20h, no meio da rua Pedro Canário. Moradores ouviram barulhos de tiros e acionaram a Polícia Militar.
Segundo a PM, quando policiais chegaram ao local encontraram a mulher, identificada como Samira Ferreira Marques, morta dentro de um carro e o homem, identificado como Ernando Ferreira da Silva, caído no meio da rua a poucos metros de distância.
Peritos da Polícia Civil identificaram que Samira foi atingida por três disparos na cabeça e um no ombro e o Ernando levou três tiros na cabeça e um nas costas. Moradores da região disseram que não conheciam as vítimas.
Segundo apuração da TV Gazeta, a Polícia Civil acredita que a mulher tenha sido assassinada por alguém que estava dentro do veículo porque os tiros que atingiram a vítima foram disparados à curta distância e também foram encontrados restos de munição dentro do carro.
De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), Ernando Ferreira da Silva já esteve preso entre 2013 e 2020 por tráfico de drogas e receptação.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra . Até a última atualização desta reportagem ninguém tinha sido preso.
Com informações do G1ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D
Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados