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São José do Calçado

Motoristas fazem 'rali' para passar em estrada em obras no ES

A via está sendo preparada para receber pavimentação asfáltica e, devido às chuvas, há trechos intransitáveis. Veja vídeo

Publicado em 05 de Março de 2020 às 13:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 13:22
Estrada desafia motoristas no ES Crédito: Reprodução/Vídeo
A rodovia que liga São José do Calçado ao município de Alegre, no Sul do Espírito Santo, é o principal acesso para várias comunidades rurais e está desafiando quem precisa passar pela via. Isso porque os motoristas acabam fazendo um verdadeiro rali em determinados trechos.
Em um vídeo, enviado pelo Jean Correa, ele mostra a dificuldade de transitar de moto pela estrada e conta que está praticamente impossível ir para a comunidade de Alto Calçado. A via completa, até a região de Vila do Café, em Alegre, tem 21 quilômetros e, atualmente, é todo sem asfalto.
O prefeito de São José do Calçado, José Carlos de Almeida, concordou que a estrada tem trechos com muita dificuldade de tráfego, mas explicou que uma obra de pavimentação acontece em toda a extensão da rodovia.
A estrada está em obras para ser asfaltada desde o ano passado. Estava quase na hora de jogar o asfalto, quando começaram as fortes chuvas e, desde então, estamos com essa dificuldade no local. A empresa, responsável pelo serviço, continua atuando na obra, inclusive, para tentar amenizar os problemas e ajudando motoristas que tenham dificuldade de passar em alguns trechos, disse o prefeito.
Depois de concluída, a rodovia será a principal rota para quem estiver em São José do Calçado e precisar ir até Alegre. O trecho irá reduzir a viagem em cerca de 20 quilômetros, se comparado com o trajeto feito hoje, que é por Guaçuí.

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