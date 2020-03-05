Motoristas fazem 'rali' para passar em estrada em obras no ES

Estrada desafia motoristas no ES Crédito: Reprodução/Vídeo

Em um vídeo, enviado pelo Jean Correa, ele mostra a dificuldade de transitar de moto pela estrada e conta que está praticamente impossível ir para a comunidade de Alto Calçado. A via completa, até a região de Vila do Café, em Alegre, tem 21 quilômetros e, atualmente, é todo sem asfalto.

O prefeito de São José do Calçado, José Carlos de Almeida, concordou que a estrada tem trechos com muita dificuldade de tráfego, mas explicou que uma obra de pavimentação acontece em toda a extensão da rodovia.

A estrada está em obras para ser asfaltada desde o ano passado. Estava quase na hora de jogar o asfalto, quando começaram as fortes chuvas e, desde então, estamos com essa dificuldade no local. A empresa, responsável pelo serviço, continua atuando na obra, inclusive, para tentar amenizar os problemas e ajudando motoristas que tenham dificuldade de passar em alguns trechos, disse o prefeito.