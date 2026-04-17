Dono ou inquilino? Maioria tem casa própria no ES, mas aluguel cresce

Viver de aluguel ou ter casa própria? No Espírito Santo, a maioria das famílias ainda se concentra na segunda opção. No entanto, esse cenário está mudando. Enquanto o número de quem recorre ao aluguel cresce em ritmo acelerado, a parcela da população que consegue ser dona do teto onde mora vem encolhendo.





Os domicílios próprios (e já pagos) representem a maioria das habitações no Espírito Santo, mas o percentual caiu de 71,2% para 61,7% entre 2016 e 2025. Na contramão, o dos contratos de aluguel subiu de 16,5% para 23,7% no mesmo período.





O percentual de domicílios alugados na Grande Vitória e em Vitória também aumentou nesse período, atingindo, respectivamente, 28,1% e 31,9%, em 2025.





Já o percentual de pessoas que moram em imóvel próprio que ainda está sendo pago caiu nos últimos anos. Em 2022 essa categoria representava 4,9%, enquanto em 2025 passou para 2,8%.





As informações são da Pnad Contínua: Características dos domicílios e moradores, divulgada nesta sexta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





Outros dados apresentados pela Pnad mostram que, em 2025, no Espírito Santo, 50,9% dos domicílios possuíam carro; 27,6% tinham motocicleta; e 17,9%, ambos. Na Grande Vitória, 49,1% das residências possuíam carro; 16,2%, motocicleta; 10,4%, ambos. Em Vitória, esses percentuais eram de 50,3%; 8,9% e 5,7%, respectivamente.