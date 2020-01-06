Homem é atropelado enquanto trabalhava em rodovia de Cachoeiro

Um homem foi atropelado por um carro na manhã desta segunda-feira (06) enquanto trabalhava na limpeza das margens de uma rodovia no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O motorista bateu no meio-fio e na sinalização antes de atingir a vítima. Ele tentou fugir, mas foi contido por populares.
Segundo a Polícia Militar, o atropelamento aconteceu por volta das 10h50. A vítima, um funcionário de uma empresa contratada pela prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim para serviços urbanos, faziam a capina da via com um grupo de trabalhadores.
O líder da equipe, Leandro Cardoso Gonçalves, viu quando o colega Manuel Theodoro foi atingido. A via estava sinalizada com cone e placas. O rapaz veio com o carro e avançou os cones. Dois funcionários pularam e como ele estava de costas, não teve tempo de reagir. O motorista tentou fugir e depois de dois populares irem atrás dele, ele voltou e pediu desculpas, revelou.
A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo o líder da equipe, ele estava consciente, mas com dores no joelho. A vítima passou por exame de radiografia e ainda receberia avaliação médica.
O condutor, que não teve o nome revelado pela Polícia Militar, foi levado à Delegacia Regional após chegada dos militares. Segundo a Polícia Civil, até o momento a ocorrência não foi localizada no plantão vigente da Delegacia Regional de Cachoeiro Itapemirim. A empresa Corpus, que presta serviço para a prefeitura, informou por nota que lamenta o ocorrido e que está prestando toda assistência necessária ao colaborador e sua família.