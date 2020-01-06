Homem é atropelado enquanto trabalhava em rodovia de Cachoeiro

O líder da equipe, Leandro Cardoso Gonçalves, viu quando o colega Manuel Theodoro foi atingido. A via estava sinalizada com cone e placas. O rapaz veio com o carro e avançou os cones. Dois funcionários pularam e como ele estava de costas, não teve tempo de reagir. O motorista tentou fugir e depois de dois populares irem atrás dele, ele voltou e pediu desculpas, revelou.