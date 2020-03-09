A enfermeira Ana Cristina Alpuin Miranda Crédito: Arquivo pessoal/A GAZETA

Your browser does not support the audio element. Enfermeira com leucemia faz campanha para conseguir medula no ES

Desde o fim de 2018, a enfermeira Ana Cristina Alpuin Miranda, de 34 anos, enfrenta a leucemia. Pouco tempo depois de iniciar as sessões de quimioterapia, ela entrou em remissão (que é quando o paciente não apresenta mais sinais da doença, mas não está curado). No entanto, em fevereiro deste ano, teve uma recaída na regressão da doença ao ter que interromper o tratamento contra o câncer após contrair uma bactéria na coluna.

Agora, após se livrar desta segunda doença e de volta com o ciclo de quimioterapias, internada em um hospital de Campos, no Rio de Janeiro, ela precisa de um doador compatível para fazer transplante de medula.

"A partir de agora devo fazer uma quimio a cada 10, 15 dias. No intervalo entre uma e outra eu me recupero, porque o corpo sente", justifica.

DOAÇÃO DE MEDULA

"Inicialmente, a resposta do tratamento foi tão boa que o médico achou que eu nem ia precisar do transplante. Mas agora, que tive que parar com a quimio para tratar da bactéria na coluna, tive recaída no tratamento e voltei a pedir às pessoas para doarem (a medula)", fala.

Até conseguir alguém compatível, Ana Cristina recebe o apoio de uma irmã que tem ficado com ela direto em Campos, cidade em que também tem família. Mas a enfermeira quer mesmo é voltar para casa, em Piúma, no Espírito Santo, para ter o carinho dos filhos, um de cinco anos e outra de um ano e sete meses, e do marido.

"Meu quadro é estável, graças a Deus. Mas (o câncer) é uma doença rápida. A leucemia não vai devagar, não. Ela é bem agressiva" Ana Cristina Alpuin Miranda - Enfermeira

"Não sei quanto tempo pode demorar encontrar um doador. Meus irmãos de pai e mãe não são compatíveis, já fizeram os exames. Agora é esperar. Esses dias li que a proporção de compatibilidade é um compatível para cem mil que não são. É uma luta contra o tempo ainda mais quando você passa por medo, saudade dos filhos...", avalia.

PARA DOAR

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), no Espírito Santo, os cadastros para ser doador são realizados pelo Hemocentro do Estado (Hemoes). Podem doar pessoas com idade entre 18 e 54 anos em bom estado de saúde. Ao realizar o cadastro, é coletado um tubo de sangue com amostra de 5 ml para o teste de compatibilidade, conhecido como Histocompatibilidade (HLA). Não é necessário jejum.

É preciso também preencher a ficha de cadastro corretamente, com nome da mãe, RG, CPF e endereço, que serão colocados no banco de dados com o resultado do exame de HLA.