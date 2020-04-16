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Liberados do isolamento

Dois pacientes de Castelo com coronavírus estão curados

O município tinha dois casos confirmados. Nesta quarta-feira (15), quando foram divulgadas as últimas informações pela Sesa, a cidade contabilizava cinco casos suspeitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 10:08

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 10:08

Castelo, no Sul do ES
Castelo, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Prefeitura de Castelo
Os dois pacientes de Castelo, no Sul do Espírito Santo, que tiveram o resultado positivo para o novo coronavírus (Covid-19), estão curados e liberados do isolamento. A informação é da prefeitura, que monitorava os casos.
O município havia registrado os dois casos durante o mês de março e, desde então, nenhum outro caso foi confirmado na cidade. Segundo os dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), os pacientes eram dos bairros Centro e Vila Izabel, que são bairros vizinhos.
primeiro paciente a ser diagnosticado com Covid-19 em Castelo foi no dia 26 de março e o segundo no dia 31 do mesmo mês. Este chegou a ser hospitalizado.
Nesta quarta-feira (15), quando foram divulgadas as últimas informações pela Sesa, o município de Castelo contabilizava cinco casos suspeitos. Outros seis foram descartados por testarem negativo ao novo coronavírus.

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