Dois pacientes de Castelo com coronavírus estão curados

Os dois pacientes de Castelo, no Sul do Espírito Santo, que tiveram o resultado positivo para o novo coronavírus (Covid-19), estão curados e liberados do isolamento. A informação é da prefeitura, que monitorava os casos.
O município havia registrado os dois casos durante o mês de março e, desde então, nenhum outro caso foi confirmado na cidade. Segundo os dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), os pacientes eram dos bairros Centro e Vila Izabel, que são bairros vizinhos.
O primeiro paciente a ser diagnosticado com Covid-19 em Castelo foi no dia 26 de março e o segundo no dia 31 do mesmo mês. Este chegou a ser hospitalizado.
Nesta quarta-feira (15), quando foram divulgadas as últimas informações pela Sesa, o município de Castelo contabilizava cinco casos suspeitos. Outros seis foram descartados por testarem negativo ao novo coronavírus.