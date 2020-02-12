Criança vítima de acidente em parque de Itapemirim pede pela mãe

A menina Maria Alice Poubel, de 8 anos, segue internada na UTI do Hospital Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo familiares, o estado de saúde da menina é estável. Ela já conversa com o pai e deseja ir logo para casa. Também chora e pede pela mãe. Ainda não há previsão de alta médica para a criança.
No dia 1° de fevereiro, a menina e a mãe, a professora Mirian de Oliveira Alves, de 38 anos, estavam em um brinquedo chamado surf em um parque de diversões em Itaipava, litoral de Itapemirim. Mirian caiu embaixo do brinquedo e morreu ao ser atingida várias vezes por ele. A família é de Viana e passava férias no balneário.
O dono do parque e o operador do brinquedo, que confessou à polícia ter ingerido bebida alcoólica, chegaram a ser presos, mas foram soltos por decisão da justiça. A Polícia Civil aguarda laudo técnico do brinquedo para incluir no inquérito policial.