Após chuvas intensas, internauta registra imagens de rio em Castelo, no Sul do ES

Nível do rio sobe e deixa a cidade de Castelo em alerta após chuvas intensas nesse sábado (31) Crédito: Bruno Salvador Batalha // Faccini Studio

O dia amanheceu surpreendendo moradores de Castelo, no Sul do Espírito. Após chuvas intensas durante a noite e manhã deste sábado (31) , o nível do Rio Castelo, que corta a cidade, subiu muito, alagando casas. O bairro Independência, localizado na região de beira-rio, foi um dos afetados.

Foi o que registraram as imagens feitas com o uso de drone, pelo filmmaker Bruno Salvador Batalha, da Faccini Studio, por volta das 12h30 deste sábado (31). Ele relata que na sexta-feira (30) o nível do rio estava baixo, mas que foi subindo com a chuva intensa. Nos surpreendeu porque foi muito rápido. Em alguns locais houve correria com a água invadindo casas mais próximas ao rio, relata.

No final da manhã, relata Batalha, a situação melhorou com o nível do rio voltando a reduzir, apesar da chuva que ainda atinge a cidade.

Your browser does not support the video tag.

Segundo o Boletim da Defesa Civil Estadual da tarde deste sábado (31), Castelo foi a cidade que registrou o segundo maior volume de chuvas em 24 horas. Foram 114,39mm no período, perdendo somente para Vargem Alta, com 144 mm/24h.