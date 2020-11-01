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Alagamentos

Após chuvas intensas, internauta registra imagens de rio em Castelo, no Sul do ES

Imagens feitas com drone mostra elevado nível do Rio Castelo, no Sul do Estado, que chegou a transbordar em alguns bairros, alagando casas; veja vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 21:26

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 21:26

Nível do rio sobe e deixa a cidade de Castelo em alerta após chuvas intensas nesse sábado (31)
Nível do rio sobe e deixa a cidade de Castelo em alerta após chuvas intensas nesse sábado (31) Crédito: Bruno Salvador Batalha // Faccini Studio
O dia amanheceu surpreendendo moradores de Castelo, no Sul do Espírito. Após chuvas intensas durante a noite e manhã deste sábado (31), o nível do Rio Castelo, que corta a cidade, subiu muito, alagando casas. O bairro Independência, localizado na região de beira-rio, foi um dos afetados.
Foi o que registraram as imagens feitas com o uso de drone, pelo filmmaker Bruno Salvador Batalha, da Faccini Studio, por volta das 12h30 deste sábado (31). Ele relata que na sexta-feira (30) o nível do rio estava baixo, mas que foi subindo com a chuva intensa. Nos surpreendeu porque foi muito rápido. Em alguns locais houve correria com a água invadindo casas mais próximas ao rio, relata.
No final da manhã, relata Batalha, a situação melhorou com o nível do rio voltando a reduzir, apesar da chuva que ainda atinge a cidade.
Segundo o Boletim da Defesa Civil Estadual da tarde deste sábado (31), Castelo foi a cidade que registrou o segundo maior volume de chuvas em 24 horas. Foram 114,39mm no período, perdendo somente para Vargem Alta, com 144 mm/24h.
Em decorrência disto as duas cidades estão no nível de alerta do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desatres Naturais (Cemaden) considerado alto para movimento de massas, como os deslizamentos de terra.

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