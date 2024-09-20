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Eleições 2024

Vinicius Bragatto promete reduzir burocracia no serviço público e reformar escolas em Colatina

Candidato do Novo à prefeitura planeja ainda buscar parcerias para reduzir o valor da passagem de ônibus na cidade; confira entrevista em vídeo
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

20 set 2024 às 13:00

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 13:00

Parceria para reduzir o valor da passagem de ônibus, reforma de escolas e ações para enfrentar a burocracia no serviço público. Essas são algumas das propostas apresentadas por Vinicius Bragatto (Novo) nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Colatina, que começou a ser publicadas na segunda (16) e termina nesta sexta (20). Confira o vídeo abaixo.
A rodada de conversas no interior começou na semana passada, entre os dias 9 e 13 de setembro, quando foram divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Cachoeiro de Itapemirim e Linhares pelos próximos quatro anos. As entrevistas dão prosseguimento a uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo, iniciada em agosto com os municípios da Grande Vitória. 
Todos os candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem diversos temas, como mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças, meio ambiente e infraestrutura, e foram feitas em vídeo para uma entrevista de 10 minutos. O número de propostas apresentadas às questões variou conforme o aproveitamento do tempo pelo candidato. Também foi pedido que os candidatos destacassem por que merecem ser prefeito. 
Assista à entrevista completa:

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