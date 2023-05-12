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Após projetos polêmicos

Vereadores da Serra podem custar R$ 5,2 milhões a mais a partir de 2025

Câmara da cidade aprovou aumento do número de vereadores no fim do ano passado. Na noite desta quarta-feira, aprovou também aumento de 92% nos salários
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

12 mai 2023 às 12:12

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 12:12

Impacto com aumento de vereadores na Câmara da Serra supera R$ 1 milhão por ano
Câmara da Serra: folha de pagamento de servidores e vereadores vai crescer Crédito: Vitor Jubini
O gasto com a folha de pagamento dos vereadores da Serra vai dar um salto a partir de 2025. A estimativa de impacto orçamentário apresentada pela Câmara com o aumento no número de cadeiras na Câmara, aprovado em dezembro do ano passado, somado ao aumento de 92% no salário dos vereadores, aprovado nesta quarta-feira (10), aponta que a Casa vai gastar R$ 4,4 milhões a mais do que atualmente. No entanto, cálculos feitos por A Gazeta e confirmados por especialistas em contas públicas indicam que o aumento será de R$ 5,2 milhões por ano. 
Após a publicação desta matéria sobre o acréscimo nas despesas, com base nos dados divulgados pela Câmara de Vereadores, a reportagem notou inconsistência nos números. Especialistas ouvidos por A Gazeta, ao avaliarem os documentos da Casa, concordam que o cálculo possivelmente foi feito de forma equivocada. 
O estudo de impacto que consta no Projeto de Lei 167/2022 aponta que o gasto anual com a folha de pagamento dos vereadores em 2025 vai saltar dos atuais R$ 2,5 milhões para R$ 4.420.497,50, um aumento de R$ 1,9 milhão, considerando o novo valor do salário e o aumento no número de cadeiras. No entanto, ao fazer a soma dos valores presentes na tabela disponibilizada pelo próprio Legislativo municipal (R$ 442.049,75 por mês), chega-se a outro valor: R$ 5.304.597,00 por ano. Ou seja, R$ 884 mil a mais.

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Gasto com vereadores da Serra pode ser R$ 884 mil a mais que o divulgado

Como haverá aumento no número de vereadores de 23 para 25, e cada novo vereador terá direito a assessores para trabalhar no gabinete, há impacto também da folha dos servidores da Casa, que passará de R$ 24,2 milhões para R$ 26,7 milhões, o que totaliza R$ 2,5 milhões, segundo previsão feita pela Câmara.
Todas as novas despesas juntas (aumento do salário dos vereadores, aumento da quantidade de cadeiras e aumento do número de servidores) somam R$ 5,2 milhões a mais ao ano.
Os vereadores da Serra aprovaram o aumento de 92% no salário na noite de quarta-feira (10). Atualmente, eles recebem R$ 9.208,33 e passarão a ganhar R$ 17.681,99 mensais na próxima legislatura. O placar da votação ficou 12 votos favoráveis contra 9 contrários. Já o acréscimo no número de cadeiras foi aprovado no fim do ano passado
Estudo de impacto traz projeção de gasto anual de 4,2 milhões, mas soma dos valores apresentados no mesmo documento é de R$ 5,3 milhões
Estudo de impacto traz projeção de gasto anual de 4,2 milhões, mas soma dos valores apresentados no mesmo documento é de R$ 5,3 milhões Crédito: Reprodução
Segundo justificativa apresentada no estudo, mesmo com o aumento, o gasto com pessoal da Câmara não ultrapassará o limite legal de 70% de sua receita.
Atualmente, a Casa gasta 49% do que recebe com o pagamento de salários e encargos (vereadores, servidores, inativos e pensionistas), proporção que passará para 58,5% em 2025.

Arquivos & Anexos

Estudo de impacto orçamentário PL 16/23 da Câmara da Serra

.
Tamanho do arquivo: 1mb
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Ao argumentar pelo aumento nos salários dos vereadores, os autores do projeto Wellington Alemão (PSC) e Jefinho do Balneário (PL), alegam que a Lei Orgânica da Serra determina que os vereadores do município não podem receber menos de 35% do valor do subsídio dos deputados estaduais, o que ocorreria se fosse mantido o subsídio de R$ 9,2 mil — os deputados estaduais recebem R$ 31.238,19 e terão salário de R$ 34.774,64 em 2025.
O texto ainda precisa ser enviado ao prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), que poderá sancioná-lo ou vetá-lo no prazo de 15 dias após o recebimento do projeto aprovado pela Câmara Municipal.
A Câmara da Serra foi questionada a respeito da diferença entre os números apresentados no estudo, mas não se manifestou. Também tentamos contato com o presidente da Casa e com os autores do projeto, os vereadores Wellington Alemão (PSC) e Jefinho do Balneário (PL), por email e por telefone, mas não houve resposta.

Atualização

12/05/2023 - 7:15
Após a publicação da primeira versão desta matéria, A Gazeta notou inconsistências no estudo de impacto orçamentário disponibilizado pela Câmara de Vereadores da Serra, que indicava R$ 4,4 milhões a mais nas despesas anuais. Cálculos feitos pela reportagem e confirmados por especialistas em contas públicas apontam que o aumento será de R$ 5,2 milhões por ano. Título e texto foram alterados. 

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Câmara da Serra aprova aumento de salário de vereadores em 92%

Aumento de salário de vereadores da Serra não foi transmitido ao vivo

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