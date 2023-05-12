Vereadores da Serra podem custar R$ 5,2 milhões a mais a partir de 2025

Câmara da Serra: folha de pagamento de servidores e vereadores vai crescer Crédito: Vitor Jubini

Após a publicação desta matéria sobre o acréscimo nas despesas, com base nos dados divulgados pela Câmara de Vereadores, a reportagem notou inconsistência nos números. Especialistas ouvidos por A Gazeta, ao avaliarem os documentos da Casa, concordam que o cálculo possivelmente foi feito de forma equivocada.

O estudo de impacto que consta no Projeto de Lei 167/2022 aponta que o gasto anual com a folha de pagamento dos vereadores em 2025 vai saltar dos atuais R$ 2,5 milhões para R$ 4.420.497,50, um aumento de R$ 1,9 milhão, considerando o novo valor do salário e o aumento no número de cadeiras. No entanto, ao fazer a soma dos valores presentes na tabela disponibilizada pelo próprio Legislativo municipal (R$ 442.049,75 por mês), chega-se a outro valor: R$ 5.304.597,00 por ano. Ou seja, R$ 884 mil a mais.

Como haverá aumento no número de vereadores de 23 para 25, e cada novo vereador terá direito a assessores para trabalhar no gabinete, há impacto também da folha dos servidores da Casa, que passará de R$ 24,2 milhões para R$ 26,7 milhões, o que totaliza R$ 2,5 milhões, segundo previsão feita pela Câmara.

Todas as novas despesas juntas (aumento do salário dos vereadores, aumento da quantidade de cadeiras e aumento do número de servidores) somam R$ 5,2 milhões a mais ao ano.

Estudo de impacto traz projeção de gasto anual de 4,2 milhões, mas soma dos valores apresentados no mesmo documento é de R$ 5,3 milhões Crédito: Reprodução

Segundo justificativa apresentada no estudo, mesmo com o aumento, o gasto com pessoal da Câmara não ultrapassará o limite legal de 70% de sua receita.

Atualmente, a Casa gasta 49% do que recebe com o pagamento de salários e encargos (vereadores, servidores, inativos e pensionistas), proporção que passará para 58,5% em 2025.

Arquivos & Anexos Estudo de impacto orçamentário PL 16/23 da Câmara da Serra . Tamanho do arquivo: 1mb Baixar

Ao argumentar pelo aumento nos salários dos vereadores, os autores do projeto Wellington Alemão (PSC) e Jefinho do Balneário (PL), alegam que a Lei Orgânica da Serra determina que os vereadores do município não podem receber menos de 35% do valor do subsídio dos deputados estaduais, o que ocorreria se fosse mantido o subsídio de R$ 9,2 mil — os deputados estaduais recebem R$ 31.238,19 e terão salário de R$ 34.774,64 em 2025.

O texto ainda precisa ser enviado ao prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), que poderá sancioná-lo ou vetá-lo no prazo de 15 dias após o recebimento do projeto aprovado pela Câmara Municipal.

A Câmara da Serra foi questionada a respeito da diferença entre os números apresentados no estudo, mas não se manifestou. Também tentamos contato com o presidente da Casa e com os autores do projeto, os vereadores Wellington Alemão (PSC) e Jefinho do Balneário (PL), por email e por telefone, mas não houve resposta.

