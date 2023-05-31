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Tíquete polêmico

Veja quais deputados do ES receberam tíquete-alimentação de R$ 1,8 mil

Segundo a Assembleia Legislativa, 22 dos 30 deputados, que já ganham R$ 31 mil, pediram para receber o valor do tíquete de R$ 1,8 mil aprovado em abril
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

31 mai 2023 às 19:57

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 19:57

Plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo no dia 19 de abril de 2023
Plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo  Crédito: Ellen Campanharo/Ales
Na última semana foi realizado o primeiro pagamento do auxílio-alimentação aos deputados estaduais após aprovação da extensão do benefício previsto para servidores da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aos parlamentares.
O direito ao pagamento do tíquete foi feito no aprovado em 19 de abril por emenda "jabuti" — que é a inserção de uma proposta a um tema sem ligação com o assunto original — e foi alvo de polêmica, tanto pela forma como a proposta foi votada, sem discussão nem menção sobre o tema,  com pelo fato dos deputados poderem contar com mais R$ 1.829,79 ao mês, quando já recebem salário de R$ 31.238,19.
Dos 30 deputados estaduais, 22 solicitaram o recebimento do benefício no dia 2 de maio, 13 dias após a aprovação, segundo informações da diretoria da Assembleia. E o pagamento foi feito no dia 25 de maio, mesmo dia de recebimento do salário. O recebimento do valor é feito por meio de um cartão.

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"Os requerimentos foram realizados no dia 02/05/23 e foram encaminhados em tempo hábil para a carga no cartão do auxílio-alimentação ser efetivada na data prevista para o mês de maio (25/05/23)", informou a Assembleia.
Confira quem recebeu o auxílio-alimentação de R$ 1,8 mil:
  • Adilson Espíndula (PDT)
  • Alcântaro Filho (Republicanos)
  • Alexandre Xambinho (PSC)
  • Marcelo Santos (Podemos)
  • Bispo Alves (Republicanos)
  • Bruno Resende (União Brasil)
  • Danilo Bahiense (PL)
  • Dary Pagung (PSB)
  • Denninho Silva (União Brasil)
  • Mazinho dos Anjos (PSDB)
  • Fabrício Gandini (Cidadania)
  • Hudson Leal (Republicanos)
  • Janete de Sá (PSB)
  • João Coser (PT)
  • José Esmeraldo (PDT)
  • Capitão Assumção (PL)
  • Raquel Lessa (PP)
  • Tyago Hoffmann (PSB)
  • Vandinho Leite (PSDB)
  • Coronel Weliton (PTB)
  • Callegari (PL)
  • Zé Preto (PL)
Ao longo do mês de maio, mais nomes chegaram a constar em uma lista que tinha sido divulgada pela Assembleia Legislativa. Entre eles estavam Iriny Lopes (PT) e Lucas Scaramussa (Podemos). Ambos informaram que não tinham solicitado o pagamento e que enviaram ofício à administração da Casa pedindo a retirada do nome.
Allan Ferreira (Podemos) estava na primeira lista divulgada, mas não consta na enviada pela Assembleia nesta semana. A reportagem entrou com contato com a assessoria do deputado para entender a mudança, mas ainda não teve retorno.
Deputados que não estão na lista
  • Allan Ferreira (Podemos)
  • Camila Valadão (PSOL)
  • Iriny Lopes (PT)
  • Lucas Polese (PL)
  • Lucas Scaramussa (Podemos)
  • Pablo Muribeca (Patriota)
  • Sergio Meneguelli (Republicanos)
  • Theodorico Ferraço (Progressistas)

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