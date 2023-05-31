Veja quais deputados do ES receberam tíquete-alimentação de R$ 1,8 mil

Na última semana foi realizado o primeiro pagamento do auxílio-alimentação aos deputados estaduais após aprovação da extensão do benefício previsto para servidores da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aos parlamentares.
O direito ao pagamento do tíquete foi feito no aprovado em 19 de abril por emenda "jabuti" — que é a inserção de uma proposta a um tema sem ligação com o assunto original — e foi alvo de polêmica, tanto pela forma como a proposta foi votada, sem discussão nem menção sobre o tema, com pelo fato dos deputados poderem contar com mais R$ 1.829,79 ao mês, quando já recebem salário de R$ 31.238,19.
Dos 30 deputados estaduais, 22 solicitaram o recebimento do benefício no dia 2 de maio, 13 dias após a aprovação, segundo informações da diretoria da Assembleia. E o pagamento foi feito no dia 25 de maio, mesmo dia de recebimento do salário. O recebimento do valor é feito por meio de um cartão.
"Os requerimentos foram realizados no dia 02/05/23 e foram encaminhados em tempo hábil para a carga no cartão do auxílio-alimentação ser efetivada na data prevista para o mês de maio (25/05/23)", informou a Assembleia.
Confira quem recebeu o auxílio-alimentação de R$ 1,8 mil:
- Adilson Espíndula (PDT)
- Alcântaro Filho (Republicanos)
- Alexandre Xambinho (PSC)
- Marcelo Santos (Podemos)
- Bispo Alves (Republicanos)
- Bruno Resende (União Brasil)
- Danilo Bahiense (PL)
- Dary Pagung (PSB)
- Denninho Silva (União Brasil)
- Mazinho dos Anjos (PSDB)
- Fabrício Gandini (Cidadania)
- Hudson Leal (Republicanos)
- Janete de Sá (PSB)
- João Coser (PT)
- José Esmeraldo (PDT)
- Capitão Assumção (PL)
- Raquel Lessa (PP)
- Tyago Hoffmann (PSB)
- Vandinho Leite (PSDB)
- Coronel Weliton (PTB)
- Callegari (PL)
- Zé Preto (PL)
Ao longo do mês de maio, mais nomes chegaram a constar em uma lista que tinha sido divulgada pela Assembleia Legislativa. Entre eles estavam Iriny Lopes (PT) e Lucas Scaramussa (Podemos). Ambos informaram que não tinham solicitado o pagamento e que enviaram ofício à administração da Casa pedindo a retirada do nome.
Allan Ferreira (Podemos) estava na primeira lista divulgada, mas não consta na enviada pela Assembleia nesta semana. A reportagem entrou com contato com a assessoria do deputado para entender a mudança, mas ainda não teve retorno.
Deputados que não estão na lista
- Allan Ferreira (Podemos)
- Camila Valadão (PSOL)
- Iriny Lopes (PT)
- Lucas Polese (PL)
- Lucas Scaramussa (Podemos)
- Pablo Muribeca (Patriota)
- Sergio Meneguelli (Republicanos)
- Theodorico Ferraço (Progressistas)