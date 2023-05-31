Veja quais deputados do ES receberam tíquete-alimentação de R$ 1,8 mil

Plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Ellen Campanharo/Ales

Na última semana foi realizado o primeiro pagamento do auxílio-alimentação aos deputados estaduais após aprovação da extensão do benefício previsto para servidores da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aos parlamentares.

O direito ao pagamento do tíquete foi feito no aprovado em 19 de abril por emenda "jabuti" — que é a inserção de uma proposta a um tema sem ligação com o assunto original — e foi alvo de polêmica, tanto pela forma como a proposta foi votada, sem discussão nem menção sobre o tema, com pelo fato dos deputados poderem contar com mais R$ 1.829,79 ao mês, quando já recebem salário de R$ 31.238,19.

Dos 30 deputados estaduais, 22 solicitaram o recebimento do benefício no dia 2 de maio, 13 dias após a aprovação, segundo informações da diretoria da Assembleia. E o pagamento foi feito no dia 25 de maio, mesmo dia de recebimento do salário. O recebimento do valor é feito por meio de um cartão.

"Os requerimentos foram realizados no dia 02/05/23 e foram encaminhados em tempo hábil para a carga no cartão do auxílio-alimentação ser efetivada na data prevista para o mês de maio (25/05/23)", informou a Assembleia.

Confira quem recebeu o auxílio-alimentação de R$ 1,8 mil:

Adilson Espíndula (PDT)

(PDT) Alcântaro Filho (Republicanos)

(Republicanos) Alexandre Xambinho (PSC)

(PSC) Marcelo Santos (Podemos)

(Podemos) Bispo Alves (Republicanos)

(Republicanos) Bruno Resende (União Brasil)

(União Brasil) Danilo Bahiense (PL)

(PL) Dary Pagung (PSB)

(PSB) Denninho Silva (União Brasil)

(União Brasil) Mazinho dos Anjos (PSDB)

(PSDB) Fabrício Gandini (Cidadania)

(Cidadania) Hudson Leal (Republicanos)

(Republicanos) Janete de Sá (PSB)

(PSB) João Coser (PT)

(PT) José Esmeraldo (PDT)

(PDT) Capitão Assumção (PL)

(PL) Raquel Lessa (PP)

(PP) Tyago Hoffmann (PSB)

(PSB) Vandinho Leite (PSDB)

(PSDB) Coronel Weliton (PTB)

(PTB) Callegari (PL)

(PL) Zé Preto (PL)

Ao longo do mês de maio, mais nomes chegaram a constar em uma lista que tinha sido divulgada pela Assembleia Legislativa . Entre eles estavam Iriny Lopes (PT) e Lucas Scaramussa (Podemos). Ambos informaram que não tinham solicitado o pagamento e que enviaram ofício à administração da Casa pedindo a retirada do nome.

Allan Ferreira (Podemos) estava na primeira lista divulgada, mas não consta na enviada pela Assembleia nesta semana. A reportagem entrou com contato com a assessoria do deputado para entender a mudança, mas ainda não teve retorno.

Deputados que não estão na lista