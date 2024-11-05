Veja planos dos candidatos a prefeito que não venceram em Cariacica

Célia Tavares (PT) e Ivan Bastos (PL) já têm planos para colocar em prática ainda em 2024 Crédito: Divulgação/Arte A Gazeta

Passado o período eleitoral, quem vence a disputa entra numa rotina de preparação para assumir o mandato. Mas como ficam os demais concorrentes? Em Cariacica , na corrida eleitoral para a prefeitura, a professora Célia Tavares (PT) e o pastor Ivan Bastos (PL) ficaram em segundo e terceiro lugares e já têm alguns planos para colocar em prática ainda em 2024. Neste ano, a vitória foi do prefeito Euclério Sampaio (MDB), reeleito com 88,41% dos votos válidos.

A reportagem de A Gazeta conversou com cada um deles e, entre projetos políticos e pessoais, o planejamento é para mais curto prazo. Não que 2026 esteja de fato longe. As eleições de daqui a dois anos estão no horizonte de quem pretende alçar novos voos.

Célia Tavares

Célia Tavares retoma participação em movimentos populares Crédito: Ricardo Medeiros

Célia decidiu tirar alguns dias de descanso logo após a campanha, mas já tem em mente por onde deve caminhar. Ele vai retomar a participação em movimentos populares e pretende ser uma figura de suporte para o mandato da vereadora Açucena, único nome do PT na Câmara de Cariacica na próxima legislatura.

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Depois do período de pausa, a professora disse que haverá um momento de avaliação do partido sobre o período eleitoral, sobretudo para fazer uma preparação da atuação na Câmara. "A Açucena terá apoio nosso, de um contingente de pessoas que estarão presentes no mandato dela, não ocupando cargos, mas participando do processo", pontua.

Uma das articulações que deverão ser feitas para a próxima legislatura será a de retomada do Grupo de Acompanhamento Legislativo (GAL), que reúne moradores do município para sistematicamente monitorar a atuação parlamentar.

Questionada sobre a possibilidade de ingressar em nova disputa, a professora reconhece a possibilidade, mas afirma que não é uma discussão do momento. "Qual é o papel da Célia? Eu sempre estive na defesa dos movimentos populares, da democracia, da cidade. Nunca fui carreirista, não preciso ficar emendando uma eleição com outra. O que eu faço é a defesa de projetos. Se houver a necessidade do meu nome para defender projetos, lá estarei. Não quero dizer com isso que vou disputar cargo A, B, C ou D. Agora, estarei em movimentos fazendo defesa de uma sociedade justa", ressalta.

Sobre a disputa terminada em outubro, Célia não se considera derrotada politicamente. Embora não tenha conseguido nem mesmo levar o pleito para o segundo turno, como havia ocorrido em 2020, a professora argumenta que o fato de ter se colocado à disposição para uma campanha — em que houve resistência até da Federação Brasil da Esperança , da qual o PT faz parte com o PV e o PCdoB — demonstrou a necessidade do debate público em Cariacica.

"Eu saio do movimento da campanha com esse sentimento de ter tido a coragem de fazer o enfrentamento e pautar o debate. As pessoas vão se lembrar, em algum momento, das diversas coisas que propusemos", analisa Célia, acrescentando que, da campanha de 2020 para a de 2024, muitos adversários políticos de Euclério se aliaram ao prefeito. "Eu sabia disso e que não seria fácil. Mas o nosso propósito foi garantir que a cidade fizesse a discussão, que houvesse voz para debater os problemas. Nesse sentido, considero que fomos vitoriosos".

Ivan Bastos

Ivan Bastos segue filiado ao PL, mas não definiu seu futuro político Crédito: Ricardo Medeiros

Ivan Bastos, por sua vez, está com projetos mais pessoais a curto prazo. Ele pretende retomar a faculdade de Direito, interrompida no 5º período há alguns anos, quando ganhou uma bolsa integral para estudar Ciência da Religião em outro Estado. O pastor também tem uma formação em gestão pública e, ao voltar para a universidade, pretende ainda se especializar em ciência política.