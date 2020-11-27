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Eleições 2020

TV Gazeta realiza debate entre candidatos à Prefeitura de Vitória no 2° turno

O encontro ocorre nesta sexta-feira (27), após a novela 'A Força do Querer' e também terá  transmissão simultânea pelo G1 ES e a Rádio CBN Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 08:05

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 08:05

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT)
Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT) disputam o segundo turno em Vitória Crédito: Vitor Jubini
A TV Gazeta realiza nesta sexta-feira (27) debate entre candidatos à Prefeitura de Vitória, uma das cidades onde haverá segundo turno nas eleições municipais no Espírito Santo. Delegado Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT) se encontrarão após a novela A Força do Querer.
Essa será a última oportunidade de avaliar os candidatos durante um debate de ideias e propostas entre eles. O debate será mediado pelo jornalista Mario Bonella e terá transmissão simultânea pelo G1 ES e a Rádio CBN Vitória.
"A realização do debate na TV Gazeta é uma tradição que vai fazer 40 anos. Por ser o último encontro frente a frente entre os candidatos antes da votação, o debate torna-se um evento decisivo e é muito esperado entre os eleitores. É um grande momento que a democracia nos guarda, sem dúvida", disse o editor-chefe da TV Gazeta e G1 ES, Bruno Dalvi.

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COMO SERÁ?

O debate será dividido em três blocos. O primeiro e o terceiro terão temas livres. O segundo traz assuntos com temas determinados, sorteados pelo mediador.
As perguntas terão até 30 segundos e serão feitas sempre de um candidato para outro. As respostas serão de até um minuto e meio, com um minuto para réplicas e 45 segundos de tréplicas.
No último bloco, os candidatos terão tempo para as considerações finais.
Não haverá plateia nos debates. Todos os convidados terão a temperatura aferida ao entrar na emissora e o uso de máscara será obrigatório em todas as áreas comuns. Mediadores e candidatos poderão retirar a máscara quando estiverem ao vivo.

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