TV Gazeta realiza debate entre candidatos à Prefeitura de Vitória no 2° turno

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT) disputam o segundo turno em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Essa será a última oportunidade de avaliar os candidatos durante um debate de ideias e propostas entre eles. O debate será mediado pelo jornalista Mario Bonella e terá transmissão simultânea pelo G1 ES e a Rádio CBN Vitória.

"A realização do debate na TV Gazeta é uma tradição que vai fazer 40 anos. Por ser o último encontro frente a frente entre os candidatos antes da votação, o debate torna-se um evento decisivo e é muito esperado entre os eleitores. É um grande momento que a democracia nos guarda, sem dúvida", disse o editor-chefe da TV Gazeta e G1 ES, Bruno Dalvi.

COMO SERÁ?

O debate será dividido em três blocos. O primeiro e o terceiro terão temas livres. O segundo traz assuntos com temas determinados, sorteados pelo mediador.

As perguntas terão até 30 segundos e serão feitas sempre de um candidato para outro. As respostas serão de até um minuto e meio, com um minuto para réplicas e 45 segundos de tréplicas.

No último bloco, os candidatos terão tempo para as considerações finais.