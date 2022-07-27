TRE condena Tenente Assis a pagar multa por propaganda antecipada no ES

Tenente Assis foi condenado a pagar multa de R$ 5 mil Crédito: Instagram / Reprodução

Após ação apresentada por Renato Casagrande e pelo diretório estadual do PSB, partido do governador, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) condenou Sérgio de Assis Lopes, conhecido como Tenente Assis, a pagar uma multa de R$ 5 mil por propaganda antecipada. Pré-candidato a deputado federal pelo PTB, o militar fez postagens nas redes sociais em que sugeria relação do socialista com uma organização criminosa.

Na ação, a defesa de Casagrande e do PSB argumenta que a publicação fazia referência à eleição e que o conteúdo seria vedado, entre outras razões, por veicular apelo de não voto e ainda ofendendo a honra e a dignidade do governador ao associá-lo ao PCC.

"Defendem que a mera associação da imagem de pré-candidato à organização criminosa, por si só, já caracterizaria a propaganda eleitoral antecipada negativa", aponta o juiz Marcos Antonio Barbosa de Souza, que apreciou o caso, em um trecho do relatório.

Entre os fundamentos jurídicos que constam da decisão, a defesa ressalta que a propaganda eleitoral é permitida apenas a partir de 16 de agosto e que "a vedação da publicação se adequaria à veiculação de conteúdo eleitoral proscrito, por ofender a honra de terceiro com fatos sabidamente inverídicos."

Em decisão liminar do último dia 12, o juiz determinou a retirada das postagens das redes sociais Instagram Facebook , medida cumprida pelo Tenente Assis.

Na decisão, o juiz Marcos Antonio avaliou que, considerando todas as alegações, a aplicação da multa é imprescindível porque houve um claro dano à legislação eleitoral. Por outro lado, ponderou que houve um rápido cumprimento da decisão liminar de retirar a propaganda irregular das redes sociais e, dessa maneira, o valor aplicado é o mínimo previsto na legislação, que varia de R$ 5 mil a R$ 25 mil, ou o equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.