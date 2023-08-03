TCES suspende aumento para servidores da Câmara de Venda Nova do Imigrante

O aumento foi promulgado pela Lei Municipal 1553/2023. Um dos salários citados na representação e divulgados pelo TCES é do nível CC-5, que, antes da aprovação da lei, era de R$ 1.725,04 e agora passará a ser de R$ 2.987,50 — um aumento real de 73%. Segundo as informações do processo, a lei foi vetada pelo prefeito, mas promulgada pela Câmara.

A decisão do TCES foi tomada após uma denúncia na Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante . Informações da área técnica do Tribunal de Contas indicam que os vencimentos dos servidores já estão sendo pagos com o valor da legislação. “O que atrai a necessidade de adoção de providências imediatas por parte desta Corte”, diz um trecho da medida cautelar.

A relatora notificou o presidente da Câmara, o vereador Erivelto Uliana (Republicanos), para que, com urgência, cumpra a decisão, publique o extrato na imprensa oficial e comunique o TCES sobre as providências adotadas. De acordo com informações divulgadas pelo tribunal nesta quinta-feira (3), o descumprimento da decisão implicará em responsabilidade solidária por eventuais danos e poderá resultar na aplicação de multa.

O tribunal informa ainda que a representação também cita irregularidades referentes a outra lei do município, a lei municipal nº 1.552/2023, mas a legislação ainda não foi apreciada pela relatora. “Ela entendeu que há a necessidade de completa instrução, com remessa prévia dos autos ao Ministério Público de Contas, para manifestação”, diz outro trecho da nota do TCE-ES.

Segundo o órgão, a determinação pela suspensão do aumento trata-se de uma decisão monocrática da relatora do processo e deve ser referendada na próxima sessão colegiada. A nota ressalta que a medida cautelar tem a finalidade de, emergencialmente, prevenir, conservar, proteger ou assegurar direitos, e pode ser concedida no início ou no decorrer do processo, podendo ser revista a qualquer tempo pela Corte de Contas.