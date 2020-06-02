TCES investiga mais de 30 contratos realizados durante a pandemia

Tribunal de Contas do Estado montou um grupo para analisar contratos realizados durante a pandemia Crédito: Divulgação/TCES

O avanço do novo coronavírus tem pressionado prefeituras e o Estado a agir de forma rápida para adquirir insumos necessários ao enfrentamento da Covid-19. As compras realizadas sem licitação, por causa da situação emergencial, têm sido acompanhadas pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), que investiga mais de 30 contratos feitos durante a pandemia com suspeita de irregularidade. Investigações também estão em curso em outros órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público Estadual (MPES) e o Ministério Público Federal (MPF).

Até o momento a equipe já identificou mais de 30 contratos, envolvendo órgãos estaduais e municipais, em que foi preciso solicitar esclarecimentos formais por suspeita de irregularidade. Informações sobre os documentos analisados não foram detalhados pelo órgão.

De acordo com a Corte de Contas, a fiscalização tem o objetivo de "detectar eventuais riscos e indícios de desvio de dinheiro, favorecimento de empresas, superfaturamento, mudanças legislativas que afrouxem o controle sobre a destinação dos recursos e outras eventuais irregularidades".