TCES alerta: prefeitos devem mandar novo orçamento para Câmara

“No caso dos municípios, temos a incidência do artigo 29-A da Constituição Federal, que diz que o repasse mensal [duodécimo] para a Câmara menor que a proporção fixada no orçamento municipal é um crime de responsabilidade por parte do prefeito. Então, se a prefeitura não tiver condições de fazer o repasse para a Câmara conforme fixado na lei orçamentária anual do município aprovada no exercício anterior, o ideal é que o prefeito encaminhe novo projeto de lei para que a Câmara debata a possibilidade de fazer a revisão do orçamento conforme os recursos que estão sendo efetivamente arrecadados”, recomenda Velten.