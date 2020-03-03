Suplente assume vaga de Cabo Porto na Câmara da Serra

Câmara da Serra Crédito: Fernando Madeira

Fábio Latino assumiu vaga de vereador da Serra Crédito: Divulgação

Agora, em um eventual afastamento de algum deles, o próximo suplente do PSB é Marcos Tongo.

Em 2016, o PSB não fez coligação na cidade e Latino teve 1.795 votos. Porto havia sido o 4° mais votado da Câmara, com 3.080.

Porto era oficialmente candidato à reeleição mas também estava cotado, nos bastidores, para suceder o prefeito Audifax Barcelos (Rede) na Prefeitura da Serra. Ele sempre atuou como aliado do chefe do Executivo municipal.

Familiares de Cabo Porto estiveram na Câmara para participar de uma homenagem ao parlamentar. Os vereadores fizeram um minuto de silêncio e, em seguida, foi exibido um vídeo destacando alguns dos momentos dele com amigos e familiares.

ARENA RIVIERA

Também na sessão desta segunda-feira na Câmara da Serra, foi aprovado um projeto de lei de autoria de todos os vereadores para dar o nome Jucélio Nascimento Porto para a Arena Riviera, complexo cultural e esportivo que está em fase final de obras em Jacaraípe e deve ser inaugurado em maio deste ano.