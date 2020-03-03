Suplente assume vaga de Cabo Porto na Câmara da Serra

O suplente Fábio Latino (PSB) assumiu nesta segunda-feira (03) na Serra a vaga de vereador aberta após a morte de Cabo Porto (PSB), na Câmara da Serra. A sessão foi marcada por uma homenagem ao parlamentar que foi vítima de um grave acidente no Norte do Espírito Santo durante o carnaval.
Além disso, Geraldinho Feu Rosa (sem partido) voltou à Casa, após ser afastado por decisão judicial após condenação por improbidade administrativa pela prática de rachid. Latino, inclusive, já estava trabalhando na Câmara após ter sido convocado para a vaga de Geraldinho em 3 de fevereiro. Este último conseguiu uma nova decisão, no dia 21 de fevereiro, que determinou que ele retornasse às atividades como vereador.
Agora, em um eventual afastamento de algum deles, o próximo suplente do PSB é Marcos Tongo.
Em 2016, o PSB não fez coligação na cidade e Latino teve 1.795 votos. Porto havia sido o 4° mais votado da Câmara, com 3.080.
Porto era oficialmente candidato à reeleição mas também estava cotado, nos bastidores, para suceder o prefeito Audifax Barcelos (Rede) na Prefeitura da Serra. Ele sempre atuou como aliado do chefe do Executivo municipal.
Familiares de Cabo Porto estiveram na Câmara para participar de uma homenagem ao parlamentar. Os vereadores fizeram um minuto de silêncio e, em seguida, foi exibido um vídeo destacando alguns dos momentos dele com amigos e familiares.
ARENA RIVIERA
Também na sessão desta segunda-feira na Câmara da Serra, foi aprovado um projeto de lei de autoria de todos os vereadores para dar o nome Jucélio Nascimento Porto para a Arena Riviera, complexo cultural e esportivo que está em fase final de obras em Jacaraípe e deve ser inaugurado em maio deste ano.
O projeto segue para sanção do prefeito Audifax Barcelos.