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Vereador condenado

Sete dias após decisão judicial, Câmara da Serra não dá posse a suplente

Fabio Latino (PSB) deve entrar no lugar de Geraldinho Feu Rosa (sem partido), condenado por rachid

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 22:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 22:04
Câmara  da Serra: primeira sessão após o recesso será na próxima segunda-feira (03) Crédito: Fernando Madeira
O suplente do vereador afastado Geraldinho Feu Rosa (sem partido), Fabio Latino (PSB), deve ser convocado a tomar posse na Câmara da Serra na próxima segunda-feira (03). 
Uma decisão judicial determinou, ainda no último dia 24, que o presidente da Casa, Rodrigo Caldeira (Rede), chame o suplente de forma imediata, sob pena de multa diária de R$ 1 mil. Uma semana depois, nesta sexta-feira (31), a liminar da Vara da Fazenda Pública da Serra ainda não foi cumprida. 
De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara da cidade, a notificação da decisão ocorreu somente na quinta (30) e foi necessário um tempo para a preparação de trâmites burocráticos para a publicação da convocação, que deve ocorrer na segunda no DIário Oficial do Estado. 

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A partir de então, Latino terá 15 dias para tomar posse, ainda de acordo com a assessoria do Legislativo da Serra. Ele pode ir à Casa na própria segunda-feira e participar da primeira sessão após o fim do recesso parlamentar. 
Latino disse a A Gazeta que não foi informado sobre tal trâmite. 
Geraldinho Feu Rosa está afastado do mandato, por decisão judicial, desde junho de 2019, recebendo o salário de R$ 9,2 mil. Ele foi condenado à perda do cargo em ação de improbidade administrativa pela prática de rachid. Pediu parte dos salários dos servidores do próprio gabinete. A defesa alega que as colaborações foram voluntárias. Geraldinho pode recorrer da sentença. Enquanto isso, a perda do cargo não é aplicada. 

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