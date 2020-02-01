Sete dias após decisão judicial, Câmara da Serra não dá posse a suplente

O suplente do vereador afastado Geraldinho Feu Rosa (sem partido), Fabio Latino (PSB), deve ser convocado a tomar posse na Câmara da Serra na próxima segunda-feira (03).
Uma decisão judicial determinou, ainda no último dia 24, que o presidente da Casa, Rodrigo Caldeira (Rede), chame o suplente de forma imediata, sob pena de multa diária de R$ 1 mil. Uma semana depois, nesta sexta-feira (31), a liminar da Vara da Fazenda Pública da Serra ainda não foi cumprida.
De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara da cidade, a notificação da decisão ocorreu somente na quinta (30) e foi necessário um tempo para a preparação de trâmites burocráticos para a publicação da convocação, que deve ocorrer na segunda no DIário Oficial do Estado.
A partir de então, Latino terá 15 dias para tomar posse, ainda de acordo com a assessoria do Legislativo da Serra. Ele pode ir à Casa na própria segunda-feira e participar da primeira sessão após o fim do recesso parlamentar.
Latino disse a A Gazeta que não foi informado sobre tal trâmite.
Geraldinho Feu Rosa está afastado do mandato, por decisão judicial, desde junho de 2019, recebendo o salário de R$ 9,2 mil. Ele foi condenado à perda do cargo em ação de improbidade administrativa pela prática de rachid. Pediu parte dos salários dos servidores do próprio gabinete. A defesa alega que as colaborações foram voluntárias. Geraldinho pode recorrer da sentença. Enquanto isso, a perda do cargo não é aplicada.