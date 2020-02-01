Sete dias após decisão judicial, Câmara da Serra não dá posse a suplente

Câmara da Serra: primeira sessão após o recesso será na próxima segunda-feira (03) Crédito: Fernando Madeira

O suplente do vereador afastado Geraldinho Feu Rosa (sem partido), Fabio Latino (PSB), deve ser convocado a tomar posse na Câmara da Serra na próxima segunda-feira (03).

De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara da cidade, a notificação da decisão ocorreu somente na quinta (30) e foi necessário um tempo para a preparação de trâmites burocráticos para a publicação da convocação, que deve ocorrer na segunda no DIário Oficial do Estado.

A partir de então, Latino terá 15 dias para tomar posse, ainda de acordo com a assessoria do Legislativo da Serra. Ele pode ir à Casa na própria segunda-feira e participar da primeira sessão após o fim do recesso parlamentar.

Latino disse a A Gazeta que não foi informado sobre tal trâmite.