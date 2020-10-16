Senadores do ES querem que caso do dinheiro nas nádegas vá ao Conselho de Ética

Fabiano Contarato (Rede), Rose de Freitas (sem partido) e Marcos do Val (Podemos) Crédito: Waldemir Barreto/Jefferson Rudy/Agência Senado/Montagem

Fabiano Contarato (Rede) e Rose de Freitas (sem partido) disseram ainda serem a favor da abertura de um processo no Conselho de Ética do Senado contra o demista.

Marcos do Val (Podemos) também concorda com o acionamento do conselho e afirma que, neste caso, votaria a favor da cassação do mandato de Rodrigues, mas critica a decisão de Barroso, por ter sido monocrática, ou seja, definida por apenas um ministro.

Em resposta à reportagem de A Gazeta, no entanto, ele não deixou claro se vai votar para manter ou derrubar a decisão do ministro do STF. Questionado novamente, via assessoria, não respondeu.

Chico Rodrigues, que era vice-líder do governo Bolsonaro, estava com R$ 33 mil na cueca , dinheiro que supostamente teria sido desviado dos recursos de emendas parlamentares destinadas ao combate à pandemia.

O senador foi afastado do cargo por decisão do ministro Barroso, relator da investigação no STF. O afastamento, no entanto, ainda precisa ser votado pelos senadores. O ministro pediu, nesta sexta-feira (16), que a decisão seja levada ao plenário do STF para ser avaliada pelos demais ministros . Não há, no entanto, data para isso acontecer. Enquanto isso, a decisão monocrática continua valendo.

Para Barroso, a medida é necessária para evitar que o senador utilize o cargo para dificultar as investigações ou persistir no delito. Tal providência se justifica quando há graves indícios de que a posição de poder e prestígio de que desfruta o congressista é utilizada contra os interesses da própria sociedade que o elegeu. Não podemos enxergar essas ações como aceitáveis, afirmou, na decisão.

O senador Marcos do Val avalia que, se a decisão fosse colegiada, ou seja, tomada por um grupo de ministros e não apenas por um, seria mantida pelo Senado.

"Avalio a decisão monocrática do ministro Barroso como um enfrentamento de poderes, incomodou a mim enquanto senador e a praticamente todos os meus pares. Não é lugar do Supremo esse tipo de decisão. Na verdade, não é lugar para decisão de apenas um ministro. Uma sentença colegiada provavelmente seria acatada pelos senadores" Marcos do Val (Podemos) - Senador

O parlamentar, no entanto, defendeu que seja aberto um processo contra o colega no Conselho de Ética no Senado e acredita que o caso resultará em perda de cargo para Chico Rodrigues. Ao tentar esconder desesperadamente aquele valor, o próprio parlamentar confirmou a ilicitude do dinheiro. Pelo desenrolar do processo, acredito que o caso irá culminar na perda do cargo, pontuou.

Rose de Freitas (sem partido) preferiu não questionar a decisão do ministro. Para a parlamentar, houve indefinição e silêncio por parte do Senado, o que levou à decisão de Barroso. A senadora vai votar a favor da decisão.

"Não temos de questionar a decisão do STF, mas sim a indefinição do Senado, que deveria instalar a comissão de ética e não apenas fazer silêncio sobre o assunto, como se o povo fosse esquecer rapidamente. Se o Senado age no tempo real e diante da gravidade da situação não 'toma pela cara' a decisão do Supremo" Rose de Freitas (sem partido) - Senadora

Para o senador Fabiano Contarato (Rede) os fatos exigem uma apuração imediata, rigorosa e transparente e o Senado deveria se posicionar e dar uma resposta à sociedade. O parlamentar, no entanto, parece não se importar com o fato de que a decisão veio de outro Poder. Em nota, disse que vai se posicionar de forma alinhada ao ministro.

Todos os três parlamentares apontaram a necessidade de levar o caso ao Conselho de Ética do Senado. Por esse caminho, a Rede, partido de Contarato, e o grupo de senadores chamado de Muda Senado, pedem a cassação de mandato do senador envolvido no escândalo.

"A lei tem que valer para todos, resguardado o direito à ampla defesa. Também vou subscrever a representação contra o senador Chico Rodrigues que será apresentada no Conselho de Ética da Casa pelo grupo de senadores do Muda Senado. A Rede Sustentabilidade, meu partido, também prepara pedido de investigação do parlamentar no Conselho de Ética do Senado" Fabiano Contarato (Rede) - Senador

Do Val afirma que, no caso de votar a cassação de mandato, será favorável. Certamente irei votar pela cassação do mandato de Chico Rodrigues. Um senador da República ter uma atitude como essa, além de crime, reflete negativamente em toda a instituição. A sociedade passa a ter o entendimento de que todos os senadores cometem atos ilícitos e imorais, o que não é verdade, disse.

De acordo com o jornal "O Estado de São Paulo", senadores já se articulam para derruba a decisão de Barroso, evitando, assim, que Chico Rodrigues seja afastado. Se for levado ao Conselho de Ética do Senado, no entanto, o destino do senador é incerto.

Não podemos ficar calados vendo essa interferência do Supremo no Poder Legislativo, no caso do Senado. Nós vamos juntar todos os senadores para que saiamos urgentes como uma posição, chamar o senador Chico Rodrigues para o Conselho de Ética para que ele possa se explicar ou não e a partir daí o Senado dá o veredicto, disse o senador Angelo Coronel (PSD-BA), integrante do colegiado, ao "Estadão". É papel do Senado cassar ou não o mandato de um senador, e não do Supremo Tribunal Federal.

Para reagir à decisão do Supremo, senadores vão recorrer ao caso de Aécio Neves (PSDB-MG), em 2017. Na época, o Senado barrou uma decisão do Supremo e devolveu o mandato ao tucano, investigado por corrupção passiva e obstrução da Justiça no caso da empresa JBS. Na ocasião, a Advocacia do Senado emitiu um parecer afirmando que um mandato parlamentar jamais pode ser suspenso por ato unilateral do Poder Judiciário. Aécio hoje é deputado federal.

FILHO É O SUPLENTE