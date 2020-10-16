Senador da cueca é visto como politicamente morto e é aconselhado a pedir licença

Senador Chico Rodrigues foi flagrado pela Polícia Federal com dinheiro entre as nádegas Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

Caso o senador opte por este caminho, quem assume é seu filho, Pedro Arthur Ferreira Rodrigues, que é seu suplente.

A cúpula do Centrão vai além, avalia que Chico está "morto politicamente" com o episódio e que o único caminho é a sua renúncia.

Além do constrangimento com o flagrante, parlamentares adotaram o espírito de corpo para se defender e evitar que o caso respingue neles, além de não criar precedentes para que outros enrolados com a Justiça possam ter mandatos cassados pela Justiça no futuro.

BOLSONARO

Em um esforço para se dissociar de seu aliado flagrado com dinheiro entre as nádegas, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quinta-feira (15) lamentar trabalhar "que nem um desgraçado" e "idiotas" o acusarem de corrupção.