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Eleições 2024

Sem alianças, Novo confirma candidatos a prefeito e vice em Colatina

Dupla de empresários foi confirmada na disputa eleitoral durante convenção partidária realizada na noite desta quarta-feira (31)
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

31 jul 2024 às 21:41

Publicado em 31 de Julho de 2024 às 21:41

Novo confirma candidatos em Colatina com chapa puro-sangue
Novo confirma candidatos em Colatina com chapa puro-sangue Crédito: Divulgação
 O Partido Novo confirmou, durante convenção nesta quarta-feira (31), os nomes que vão disputar os cargos de prefeito e vice nas eleições de Colatina neste ano. Vinicius Bragatto encabeça a chapa majoritária lançada pela sigla, tendo Alexandre Morandi como vice na composição. Ambos são representantes do setor empresarial.
Sem contar com alianças partidárias, o Novo terá uma chapa puro-sangue no primeiro processo eleitoral em que a legenda vai aderir ao Fundo Eleitoral (verba estimada em R$ 4,9 bilhões destinada ao financiamento de campanhas partidárias nas eleições municipais deste ano).
Além de confirmar os candidatos aos cargos majoritários, o partido também chancelou no evento desta quarta-feira a chapa com os 16 nomes que disputarão vaga de vereador no Legislativo municipal, segundo o presidente do Novo no Espírito Santo, Iuri Aguiar.

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Em conversa com a reportagem de A Gazeta no último dia 10, Bragatto foi questionado sobre as dificuldades que terá de enfrentar ao embarcar em uma campanha sem a aliança de outros partidos. Segundo o agora candidato, é melhor o Novo seguir sozinho a fazer acordos que poderiam descaracterizar o perfil da legenda.
"Prefiro disputar numa chapa puro-sangue a perder essa identidade com a sociedade. Se for para concorrer pegando velhas figuras da política, aí não somos mais o Novo. E é justamente por essa postura que vemos nossa candidatura crescer dia a dia", pontua. "Para ingressar no partido, fizemos processo seletivo, prova de integridade. É preciso ser ficha limpa. E prezamos por uma gestão técnica, sem o velho 'toma lá, dá cá", afirmou.

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