Saiba custo anual de tíquete-alimentação de R$ 1,8 mil para deputados do ES

A emenda foi considerada um “jabuti”, pois foi incluída durante a votação de projeto que tratava de outros assuntos, como a criação da Comissão Permanente de Proteção e Bem-estar dos Animais, alteração nas atribuições da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e atribuição do presidente referente às sessões da Assembleia realizadas às quartas-feiras, que são híbridas.