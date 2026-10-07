Ricardo Ferraço se reúne com mais de 70 prefeitos para reforçar campanha de 2º turno

O encontro foi realizado na terça-feira (6), no auditório do Sindifer, em Vitória, onde também foi feito um balanço do primeiro turno para definir as rotas nesta etapa do processo eleitoral. Após apuração do último domingo (4), Ricardo saiu com 34,06% dos votos válidos, enquanto seu adversário, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), recebeu 49,65%.





"Entendemos que é uma eleição com atores políticos exercendo ainda mais influência, já que agora o foco total é na eleição para o governo do Estado, voltado aos interesses do Espírito Santo", ressaltou a equipe de campanha, em nota.





Ricardo Ferraço, na companhia do seu vice, Camillo Neves (PP), já havia feito consideração semelhante, como observou a equipe, ao analisar o resultado de primeiro turno, citando a nacionalização da campanha no Estado.





Para o governador, a disputa para a Presidência da República entre Flávio Bolsonaro (PL), apoiador de Pazolini, e Lula (PT) teve impacto nos desempenho dos candidatos ao governo.





Presidente do MDB e prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio afirmou que o espaço do Sindifer ficou lotado de apoiadores de Ricardo, com lideranças de norte a sul capixaba, como os prefeitos de Baixo Guandu, Lastênio Cardoso, e de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos. O pai do governador, Theodorico Ferraço, que está à frente da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, também marcou presença no evento.





"Quase todos os prefeitos e vices estiveram presentes. E também vereadores, presidentes de Câmara. Tinha muita gente mesmo", reforçou Euclério.





O apoio maciço de prefeitos à candidatura de Ricardo Ferraço já havia sido identificado no primeiro turno, conforme registrado em reportagem de A Gazeta. Mas, ainda assim, não se converteu em votos na maioria das cidades. Agora, a campanha busca novas estratégias para que o eleitorado desses municípios vire votos a favor do governador.