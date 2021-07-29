Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
470 anos

Reveja a live sobre as histórias do Palácio Anchieta e curiosidades do prédio

Bate-papo contou com a participação do representante dos jesuítas no Espírito Santo, padre Nilson Maróstica, o jornalista José Antonio Martinuzzo e a gerente de Patrimônio Histórico do Palácio Anchieta, Áurea Bernardi

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 17:12

Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

29 jul 2021 às 17:12
Especial Palácio Anchieta - 470 anos
Especial Palácio Anchieta: sede de governo mais antiga do Brasil completa 470 anos em julho Crédito: Rodrigo Gavini/Arte Geraldo Neto
Em comemoração aos 470 anos do Palácio Anchieta, especialistas que se aprofundaram na trajetória do prédio histórico de diferentes pontos de vista debateram em uma live especial de A Gazeta, nesta quinta-feira (29), sobre a importância da construção. Fundado em 1551, como Igreja de São Tiago, o local passou por diversas transformações e abriga hoje a sede do governo do Espírito Santo.
Entre os convidados para participar da conversa estava o jornalista e professor da Ufes José Antonio Martinuzzo, que é o escritor do livro "Palácio Anchieta – Patrimônio Capixaba" e contou um pouco das fases do palácio em cada período da história do Estado. Já a gerente de Patrimônio Histórico do palácio, Áurea Lígia Bernardi, que fez parte da equipe que restaurou o prédio histórico no início dos anos 2000, falou sobre as características da arquitetura e das reformas que ele sofreu.
O reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta e superior dos jesuítas do Espírito Santo, padre Nilson Maróstica, também participou do bate-papo e lembrou da atuação dos jesuítas no Estado e na construção do palácio. A apresentação foi da editora de Política de A Gazeta, Samanta Nogueira.
A live faz parte da série especial produzida para homenagear o Palácio Anchieta, em seus 470 anos. Desde a última semana, A Gazeta traz reportagens especiais sobre a história do prédio, a construção mais antiga a abrigar uma sede de governo no Brasil. Além de registros históricos, as reportagens – que vão ser publicadas até o dia 31 de julho – trazem depoimentos de ex-governadores, funcionários e pessoas que moraram no local.
São textos, vídeos, fotos e até um tour digital pelos cômodos do edifício. A produção de todo conteúdo multimídia durou cerca de quatro meses e foi coordenada por Samanta Nogueira, editora de Política e responsável pelo projeto. O material foi produzido pelos repórteres Iara Diniz, Ana Morais e Rafael Silva; com fotografias e captação de imagens por Carlos Alberto Silva, Fernando Madeira e Vitor Jubini; edição de vídeo por Farley Sil; e supervisão visual de Adriana Rios.

PALÁCIO ANCHIETA – 470 ANOS

O Palácio Anchieta pelas lentes dos fotógrafos de A Gazeta

"Guardiões" do Palácio Anchieta: os funcionários mais antigos do prédio histórico

Conheça quem faz a "moqueca das autoridades" no Palácio Anchieta

Corredores do Palácio Anchieta guardam lendas e histórias de fantasmas

Conto de fadas ou prisão? As lembranças de quem morou no Palácio Anchieta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Palácio Anchieta 470 Anos Palácio Anchieta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados