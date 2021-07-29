Reveja a live sobre as histórias do Palácio Anchieta e curiosidades do prédio

Especial Palácio Anchieta: sede de governo mais antiga do Brasil completa 470 anos em julho Crédito: Rodrigo Gavini/Arte Geraldo Neto

A Gazeta, nesta quinta-feira (29), sobre a importância da construção. Fundado em 1551, como Igreja de São Tiago, o local passou por diversas transformações e abriga hoje a sede do governo do Em comemoração aos 470 anos do Palácio Anchieta , especialistas que se aprofundaram na trajetória do prédio histórico de diferentes pontos de vista debateram em uma live especial de, nesta quinta-feira (29), sobre a importância da construção. Fundado em 1551, como Igreja de São Tiago, o local passou por diversas transformações e abriga hoje a sede do governo do Espírito Santo

Entre os convidados para participar da conversa estava o jornalista e professor da Ufes José Antonio Martinuzzo, que é o escritor do livro "Palácio Anchieta – Patrimônio Capixaba" e contou um pouco das fases do palácio em cada período da história do Estado. Já a gerente de Patrimônio Histórico do palácio, Áurea Lígia Bernardi, que fez parte da equipe que restaurou o prédio histórico no início dos anos 2000, falou sobre as características da arquitetura e das reformas que ele sofreu.

O reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta e superior dos jesuítas do Espírito Santo, padre Nilson Maróstica, também participou do bate-papo e lembrou da atuação dos jesuítas no Estado e na construção do palácio. A apresentação foi da editora de Política de A Gazeta, Samanta Nogueira.

A live faz parte da série especial produzida para homenagear o Palácio Anchieta, em seus 470 anos. Desde a última semana, A Gazeta traz reportagens especiais sobre a história do prédio, a construção mais antiga a abrigar uma sede de governo no Brasil. Além de registros históricos, as reportagens – que vão ser publicadas até o dia 31 de julho – trazem depoimentos de ex-governadores, funcionários e pessoas que moraram no local.