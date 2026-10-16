Quaest: 53% desaprovam e 42% aprovam governo Lula no ES

Nova rodada da pesquisa Quaest divulgada na quarta-feira (14) mostra que 53% dos eleitores do Espírito Santo desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 42% aprovam.





O levantamento, realizado no Estado a pedido da TV Gazeta, aponta, portanto, uma diferença de 11 pontos percentuais entre os dois índices.





Na comparação com a pesquisa realizada em setembro, a desaprovação oscilou um ponto percentual para baixo, pois na época marcou 54%. Já a aprovação subiu quatro pontos, visto que tinha atingido anteriormente 38%.





Em agosto, a pesquisa mostrou o mesmo percentual atual de desaprovação do governo Lula (53%). A aprovação na época marcava 41%. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.