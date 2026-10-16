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Eleições 2026

Quaest: 53% desaprovam e 42% aprovam governo Lula no ES

O levantamento, realizado no Estado a pedido da TV Gazeta, aponta uma diferença de 11 pontos percentuais entre os dois índices

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 14:31

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

16 out 2026 às 14:31
Quaest: pesquisa apurou aprovação do governo Lula entre os capixabas
Quaest: pesquisa apurou aprovação do governo Lula entre os capixabas Arte AG

Nova rodada da pesquisa Quaest divulgada na quarta-feira (14) mostra que 53% dos eleitores do Espírito Santo desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 42% aprovam. 


O levantamento, realizado no Estado a pedido da TV Gazeta, aponta, portanto, uma diferença de 11 pontos percentuais entre os dois índices.


Na comparação com a pesquisa realizada em setembro, a desaprovação oscilou um ponto percentual para baixo, pois na época marcou 54%. Já a aprovação subiu quatro pontos, visto que tinha atingido anteriormente 38%.


Em agosto, a pesquisa mostrou o mesmo percentual atual de desaprovação do governo Lula (53%). A aprovação na época marcava 41%. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 10 e 13 de outubro, com 1.098 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-00468/2026.

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