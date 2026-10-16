Proteína após o treino: saiba qual é a quantidade recomendada e o papel do ovo

“A necessidade de proteína não é igual para todas as pessoas. É preciso considerar as necessidades individuais que levam em consideração fatores como o tipo de atividade física , a frequência dos treinos, os objetivos e a alimentação habitual. O mais importante é que as fontes de proteína estejam presentes de forma adequada na alimentação e distribuídas ao longo do dia”, explica Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil (IOB).