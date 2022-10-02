QG de Lula reúne artistas e apoiadores, diz colunista

O clima é de otimismo no QG do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva. É o que diz a colunista de O Globo Bela Megale. Integrantes da campanha e apoiadores estão reunidos em um hotel no centro de São Paulo. Segundo a jornalista, também há apreensão com um eventual segundo turno com o candidato à reeleição Jair Messias Bolsonaro.
O esquema de segurança foi reforçado, com dois detectores de metal, pulseira de identificação e revista em bolsas e mochilas dos convidados. Entre os presentes estão a cantora Daniela Mercury, o humorista Paulo Vieira e o fundador da Qualicorp José Seripieri Filho, um dos principais apoiadores do ex-presidente.
Apoiadores da campanha também estão presentes. Entre eles, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, o ex-ministro Aloizio Mercadante e o deputado federal André Janones. Integrantes da campanha revelaram à colunista que o clima será de vitória, mesmo que Lula não vença ainda no primeiro turno.
Paulo Vieira disse à coluna de Bela Megale que está confiante com a vitória ainda no primeiro turno. Mas, segundo o humorista, vão à Avenida Paulista “seja para comemorar ou para fazer campanha”, disse. Lula está no hotel desde às 13h30 deste domingo (2).